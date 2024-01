Le «Blade runner» condamné pour meurtre sort de prison

Dans le cadre de son placement en conditionnelle jusqu'à la fin de sa peine en 2029, Oscar Pistorius doit suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes. Il n'est pas autorisé à consommer de l'alcool et doit également accomplir des travaux d'intérêt général, ainsi qu'être présent à un domicile désigné, dans une banlieue de Pretoria, à certaines heures de la journée. (mbr/ats)

Au terme de son premier procès ouvert en 2014 et retransmis en direct à la télévision, le coureur écope de cinq ans de prison pour homicide involontaire. Mais le parquet estime la peine «scandaleusement clémente» et réclame une requalification en meurtre. S'en suivront plusieurs appels, des journées d'audience prenantes et la lecture crue d'un rapport d'autopsie de la victime - laquelle provoquera les vomissements de l'accusé.

Un an plus tôt, le sportif surnommé «Blade runner», en référence à ses prothèses de carbone, était entré dans la légende en s'alignant avec les valides aux 400 mètres des Jeux olympiques de Londres , une première pour un double amputé.

L'ancien athlète amputé des deux jambes, qui a purgé plus de moitié de sa peine et est âgé de 37 ans, doit quitter la prison d'Atteridgeville, dans la banlieue de la capitale Pretoria, vendredi. Ni l'heure, ni les détails logistiques n'ont été communiqués par les autorités pour des raisons de «sécurité». L'administration pénitentiaire a également prévenu qu'aucune occasion de prendre des images de lui ne serait offerte à la presse devant la prison.

Pamela Anderson pose dans une pub sans maquillage

L'actrice et mannequin a décidé, l'an dernier, d'abandonner de plus en plus souvent le maquillage, comme lors de la Fashion Week de Paris, où elle avait fait sensation. Pamela Anderson persiste et signe dans une campagne publicitaire pour la marque Proenza Schouler.

Exit les artifices, Pamela Anderson veut qu'on sache qui elle est vraiment sous la couche de maquillage – au sens propre. A 56 ans, l'Américano-Canadienne vient de décrocher une campagne pour la collection printemps 2024 de Proenza Schouler, où elle se dévoile avec une touche particulière qui n'a pas échappé au public: l'actrice et mannequin a décidé de faire l'impasse sur le maquillage, exhibant fièrement un visage au naturel dans chaque cliché.