L'abonnement Netflix avec de la publicité a du succès

Après une année difficile, Netflix a lancé un nouvel abonnement avec publicité et le nombre d'utilisateurs a plus que doublé.

On a regardé Emily in Paris, la série qu'on adore détester et Twitter aussi🙄

Les enfants de Britney ne lui adressent plus la parole

Un témoin anonyme a affirmé que Sean Preston et Jayden James étaient en froid avec leur célèbre mère, depuis l'été dernier. En cause notamment, son comportement sur les réseaux sociaux.

On la savait fâchée avec son père, mais on ne se doutait pas de la mauvaise relation qu'elle entretenait avec ses fils. D'après une source anonyme, ayant confirmé la nouvelle à Page Six mardi 16 mai, Britney Spears n'aurait pas vu Sean Preston, 17 ans, et Jayden James, 16 ans, depuis «plus d'un an».