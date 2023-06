Cette influenceuse française fait face à de graves accusations

L'influenceuse et maman Poupette Kenza est à nouveau dans la tourmente. On l'accuse d'avoir participé au détournement d'une cagnotte destinée à des orphelins au Maroc.

Cette affaire oppose deux clans: d'un côté l'influenceuse française Poupette Kenza et sa cousine Soukaina, elle aussi influenceuse, et de l'autre, l'association Atlas Kinder. Dans cette histoire, il est question d'un orphelinat au Maroc et d'argent. Beaucoup d'argent.

Poupette Kenza, auparavant visée par une enquête pénale de maltraitance infantile, est à nouveau visée par une plainte. On l'accuse d'avoir participé au détournement de l'argent d'une cagnotte destinée à un orphelinat au Maroc, rapporte notamment Le Parisien.

En effet, Atlas Kinder, l’association en charge de l’orphelinat, a annoncé vendredi vouloir porter plainte pour «abus de confiance» et «détournements de fonds» contre Poupette Kenza et Soukaina. Mais également contre une autre association, Bel Niya, mêlée à l'affaire.

Que s'est-il passé?

Pour comprendre, il faut rembobiner jusqu'au début du mois de juin lorsque l'influenceuse a visité un orphelinat marocain accueillant près de 200 enfants. Touchée par leur situation, cette dernière n'a pas hésité à faire la promotion d'une cagnotte, créée en faveur de cet orphelinat, nous explique le média français.

C'est là qu'il y a un premier couac: la cagnotte est hébergée sur une plateforme déjà controversée en France, CozitUp. C'est l'association Bel Niya, basée en France, qui collabore avec «une vingtaine d’associations un peu partout en Afrique» qui en a la gestion.

Connaissant le succès de Poupette Kenza sur les réseaux sociaux (973 000 followers sur Instagram) et de sa cousine Soukaina, 500 000 abonnés sur Instagram, la cagnotte décolle et 200 000 euros auraient été récoltés après l'appel aux dons des deux influenceuses. Une somme qui ne peut toutefois pas être vérifiée puisque son montant est aujourd'hui caché, précise Le Parisien. L'association Bel Niya aurait promis de reverser la totalité de la cagnotte à Atlas Kinder, basée au Maroc. Mais deuxième problème: l'association marocaine n'a pas vu un centime du pactole.

Une partie de l'argent disparaît

C'est là que les choses se corsent. En effet, selon le journal français, une partie de la cagnotte aurait disparu. A la mi-juin, une rencontre a été organisée entre les deux associations et a donné lieu à quelques révélations, selon les informations du Parisien.

«Lors de cette réunion, le trésorier de l’association Bel Niya a ouvertement reconnu son intention de ne restituer qu’une partie des fonds, soit un montant de 28 000 euros» Atlas Kinder au Parisien

L'homme aurait justifié cette décision par leur «situation personnelle compliquée» en plus de devoir verser une partie de la somme à Poupette Kenza et son équipe. Bel Niya aurait cédé et fini par reverser un peu plus de 134 000 euros à Atlas Kinder. Mais qu'est-il advenu du reste de l'argent? Pour l'heure, personne ne le sait bien qu'il soit supposément dans les comptes de Bel Niya.

«On n'est pas des voleuses»

Depuis, une guerre s'est déclarée entre les parties prenantes qui s'accusent les unes contre les autres. Il y a donc deux camps: Atlas Kinder contre Poupette Kenza, Soukaina et Bel Niya. Dans un live Instagram, la maman influenceuse s'est dite «innocente» et a déclaré n'avoir «rien fait du tout». Les représentants de l'association Bel Niya, qui participaient également au live, ont déclaré décider «seuls» de ce qu'il adviendrait de l'argent.

«Nous avons les fonds, c’est nous qui prenons les décisions aujourd’hui» L'association Bel Niya

«Malhonnêtes», «traitres», «escrocs» et plus encore, une véritable campagne d'acharnement a été lancée contre l'association Atlas Kinder. Les deux influenceuses appellent d'ailleurs leurs abonnés à demander des comptes sur l'état de la cagnotte. «On est des victimes dans cette histoire, on n’a pas pris un euro, on n’est pas des voleuses», aurait notamment déclaré Soukaina dans ce live.

La story en question. Image: instagram

Pour se défendre, Atlas Kinder a annoncé vouloir porter plainte contre les deux jeunes femmes pour «diffamation et harcèlement», mais également «d'actes illégaux», «abus de confiance» et «détournement de fonds». Selon les informations du Parisien, elles devraient être déposées en fin de semaine. Quant au 134 000 euros reçu, Atlas Kinder s'est engagée à restituer les dons aux internautes.

Contactées par Le Parisien, tant Poupette Kenza que sa cousine et l'association Bel Niya n'ont pas donné suite. Néanmoins, à en croire la dernière story Instagram de Poupette, cette dernière aurait désormais l'interdiction de se trouver sur le territoire marocain. (sia)

