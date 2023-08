Cette tendance «chirurgie» inspirée de Barbie inquiète

«Barbie» et «Oppenheimer» sortent le même jour: voici les meilleurs mèmes

L'internaute Isabelle Lux a elle-même ressenti de l'anxiété quand, quelques heures après l'opération, des douleurs et une certaine raideur se sont installées dans les épaules et le haut du dos. Heureusement, les symptômes ont fini par disparaitre. Mais elle a tenu à mettre son public en garde:

Comme toute intervention, la procédure comporte un nombre d'aléas bien réels pour la santé. Notamment un risque d'affaiblissement ou de paralysie totale du muscle, lequel intervient «dans les mouvements latéraux de la tête, des épaules, du bras et des omoplates». Comme le développe le média Huffington Post , la neurotoxine est également susceptible de migrer du site d’injection d’origine...

«C'est tellement embarrassant pour toi. Comment regardez-vous le film de Barbie, qui essaie de rendre les femmes moins obsédées par leur apparence et de se sentir plus autonomes, et votre choix est de promouvoir le Botox?»

Si tout le monde ne succombe pas à l'appât de l'aiguille, les curieux sont surtout friands des capsules vidéo montrant l'avant/l'après de la procédure. A l'instar d' Isabelle Lux , qui vante sur TikTok et Insta les mérites de ce changement:

Le coût d'une telle procédure? Moins de 1000 euros, pour une intervention qui dure en moyenne une heure. Le hashtag #barbiebotox remporte un succès incontestable, puisqu'il comptabilise plus de 10 millions de vues sur TikTok.

Pour ce faire, les patients procèdent «à des injections botuliques au niveau d’un muscle que l’on appelle le trapèze. Celui-ci est situé à la base du cou et au niveau des épaules», rapporte le média Cnews .

Il s'agit d'une intervention de chirurgie esthétique qui a pour destination finale l'allongement du cou et l'affinement des épaules . Le but de la manoeuvre est que tout ce petit monde soit bien aligné.

Certains n'hésitent pas à mettre leur santé sur la sellette pour suivre l'une des dernières tendances ayant fleuri sur les réseaux – et dans le cas présent, pour atteindre les proportions corporelles peu réalistes de la célèbre poupée plastique. Le nom du trend? Il se range sous le hashtag «Barbie botox».

Avoir le cou et les épaules de Barbie: la nouvelle tendance sur les réseaux.

Avoir le cou et les épaules de Barbie: la nouvelle tendance sur les réseaux. images: shutterstock

