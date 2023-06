Le «milkshake de l'horreur» fait fureur

TikTok donne des conseils sur le monde du travail et c'est pas si con

Ceux-ci s'en sont en effet donné à coeur joie pour créer de petits scénarios «horrifiques»: en premier lieu, les gourmands se filment tout sourire, le Grimace shake dans les mains, en souhaitant bon anniversaire à la mascotte. Puis...blackout....les internautes réapparaissent à l'écran, inconscients, et couverts de gouttes violettes - ou pire, le régurgitant - sur une musique à faire frissonner. Attaque de mascotte déchaînée? Shake empoisonné? Non, de simples victimes du hashtag: #grimaceshake.

Il s'agit tout simplement d'une nouvelle - et énième - tendance qui a envahi le réseau favori de la Gen Z, TikTok. Et c'est la célèbre marque de fast-food américaine qui en est à l'origine. En effet, si vous ne le saviez pas encore, le clown Ronald n'est pas la seule mascotte de McDonald’s; il en existe une autre, toute violette: Grimace. Elle est apparue pour la première fois dans les années 1970, mais a fini par disparaître complètement des radars.

Oh, horreur! Des internautes qui mangent un menu McDonald’s, avant de s'effondrer, inconscients, sur le sol, couverts d'un mystérieux liquide violet: que s'est-il passé?

C'est l'été, la saison de la plage. Un sondage français s'est intéressé à la relation que la population entretient avec son corps et plus précisément quand il s'agit de le montrer. Alors, nous aussi, on vous pose la question!

Un sondage français souligne que 49% de la population a déjà été réellement angoissé à l'idée de s'exposer au regard des autres à la plage ou à la piscine. Néanmoins, et sans surprise, les femmes sont 60% à «ne pas aimer leur corps» contre 33% du côté des hommes.