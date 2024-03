Instagram et Facebook fonctionnent à nouveau

La panne est intervenue pendant le «Super Tuesday», cette date cruciale du calendrier des primaires américaines, où les électeurs de 15 Etats et un territoire choisissent leurs candidats démocrate et républicain pour la présidentielle. Cette année elle devrait confirmer l'inexorabilité d'un duel Trump-Biden en novembre. (ats/afp)

«Plus tôt aujourd'hui, un problème technique a empêché des utilisateurs d'accéder à certains de nos services. Nous avons résolu ce problème aussi rapidement que possible pour tous ceux qui ont été affectés, et nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.»

«Ma souffrance a commencé!» Elle a servi de cobaye pour le sextoy ultime

Le vibromasseur le plus efficace et le plus acclamé de tous les temps, le Womanizer, fête ses dix ans. Avant de convaincre des millions de consommatrices à travers le monde, il a toutefois fallu une pompe à aquarium, une cave, beaucoup de bidouillages et, surtout, la patience à toute épreuve de la femme de l'inventeur, Brigitte. Récit d'une success story.

Lorsqu'au détour de ses recherches, Michael Lenke tombe sur cette étude américaine, il tombe de son tabouret. Le chiffre est tout simplement accablant. Plus de la moitié des femmes de la planète n'auraient jamais connu d'orgasme. Intolérable pour cet Allemand de 63 ans heureux en ménage. Il faut y remédier de ce pas. Alors, le jeune retraité fonce dans sa cave. Et se met au travail.