Instagram et Facebook sont en panne

Les deux applications sont en panne mardi après-midi et des milliers de personnes ne peuvent pas accéder à leurs comptes.

Si vous essayez d'accéder à vos comptes Facebook et Instagram cet après-midi, sans succès, vous n'êtes pas seul. Il semble que les applications de médias sociaux soient toutes deux en panne et ne fonctionnent pas, des milliers de personnes ayant été touchées. Tout aurait commencé vers 15h00, la panne est toujours en cours et on ne sait pas quand elle sera réparée.

Le site Downdetector, qui surveille les pannes dans le monde entier, affiche plus de 90 000 rapports de panne de Facebook. Instagram compte plus de 16 000 signalements, ce qui en fait l'un des plus gros problèmes pour Meta (qui possède ces deux plateformes) depuis des années.

La cause des problèmes n'est pas claire, mais de nombreux utilisateurs de Facebook et d'Instagram se sont précipités sur le réseau social rival, X (anciennement Twitter), pour exprimer leur colère.

Développement suit.