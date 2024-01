Vous hésitez entre le tacos et le burger? Entre les ramen et les pâtes carbonara? Prenez le mélange malboufusion! Image: watson

5 recettes «malboufusion», la tendance food 2024 qui fait plaisir

Vous voulez manger quelque chose de léger? Genre une petite salade fadasse sans sauce? Vous n'êtes pas au bon endroit. Ni dans la bonne année. En 2024, le gras se taille une place de choix dans nos estomacs. Voici quelques recettes façon «malboufusion» qui vous donneront envie de vous relever la nuit.

C'est l'une des grandes tendances food pour cette année, qui réjouit autant qu'elle chatouille. Surtout si on suinte encore le gras après avoir mangé like there's no tomorrow pendant les Fêtes. Mais une fois l'(in)digestion passée, en 2024, on va se ruer sur la «malboufusion». C'est en tout cas l'une des prédictions de Pinterest. Selon la plateforme de photos, certaines recherches culinaires ont augmenté de manière spectaculaire au cours des derniers mois.

Cette année sera ainsi placée sous le signe de la bouffe qui tasse. Du gras, du gras, du gras. Le Saint-Gra(s)al, comme le présente Pinterest, avec la «malboufusion», soit la fusion en matière de malbouffe. Des exemples et des recettes pour s'ouvrir l'appétit? Yay! Voici les cinq qui cartonnent sur la plateforme.

Ramen à la carbonara

Les recherches «ramen à la carbonara» ont augmenté de +165%. Une recette facile et rapide à réaliser, très réconfortante, mais qui risque de froisser les Romains (même si, selon la légende, les pâtes carbo' viendraient en fait des Etats-Unis...).

Une caresse pour l'œsophage. Image: Pinterest

Car ici, pas de pasta al dente: les nouilles doivent être légèrement fondantes. Idem avec les lardons: pas besoin de sortir votre meilleur guanciale ou une bonne pancetta, du bacon fera très bien l'affaire. Et vous ajoutez autant de crème que vous voulez, ou pas du tout. On est dans un pays libre.

Les ingrédients:

Des nouilles pour ramen

Des dés de bacon, de guanciale, de pancetta

Du parmesan râpé

De l'ail émincé

Des œufs

Bonus: du persil et de la crème

Note: On peut compter un paquet de nouilles pour deux œufs. Après, en cuisine, c'est chacun ses goûts, alors on ajuste en fonction.

La recette:

On cuit les nouilles, sans oublier de garder un verre d'eau de cuisson avant de les égoutter. On balance un petit filet d'huile sur les nouilles pour les empêcher de coller.



On jette les dés de bacon (ou un truc qui y ressemble) dans une poêle bien chaude, puis on ajoute l'ail. Pendant ce temps, on mélange les œufs et le parmesan.



Quand ça commence à sentir très bon, on ajoute les nouilles et on les mélange bien à la graisse de la poêle. On coupe le feu, on balance le mélange œufs-parmesan, et on touille. Si besoin, on utilise de l'eau de cuisson pour rendre tout ça bien onctueux.



On sert dans des bols, on ajoute éventuellement le persil, une tombée de crème, et encore un peu de parmesan si on aime quand ça tabasse. Bon appétit!

Tacos de cheeseburger

La hausse pour les recherches de «tacos de cheeseburger» est particulièrement vertigineuse: +255%. Mais qu'entend-on par «tacos» et «cheeseburger»?

En gros, voilà. Image: pinterest

Comme son nom l'indique, c'est un tacos de cheeseburger. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, ça me semble assez évident comme ça. Maintenant, il faut essayer.

Les ingrédients:

500g de viande hachée de bœuf

Deux oignons émincés

Des épices (sel, poivre, ail en poudre, paprika...)

Des petites tortillas

Ce qu'on trouve dans un cheeseburger (laitue, tomates, pickles de cornichon, fromage, moutarde, ketchup...)

La recette:

Dans un saladier, on mélange la viande, les oignons et les épices. On en prend une partie, qu'on répartit sur une tortilla, on écrase le tout avec le dessous d'un verre et hop, à la poêle, côté viande.

Au bout de quelques minutes, on retourne côté tortilla, et on ajoute les ingrédients du cheeseburger, sauf la laitue. Quand le fromage est fondu, on ajoute la salade.

Une fois que ça a l'air pas mal du tout, on plie la tortilla en deux, et vous voilà armés d'un tacos de cheesburger. Bon appétit!

#taco #stephcooksstuff #easyrecipe ♬ original sound - 🍭𝙎𝙏𝙀𝙋𝙃🍅𝙍𝙀𝘾𝙄𝙋𝙀𝙎 @stephcooksstuff 🌮 Cheeseburger Taco Recipe! 🍔🌮 Hey taco lovers! 🌮 Today, I'm sharing a mouthwatering recipe for a unique twist on a classic favorite - the Cheeseburger Taco! 🍔🌮 Get ready for a flavor-packed explosion in every bite! 😋 Let's dive into this tasty creation together! 🎉 Ingredients: - 500 g beef, minced - 1 teaspoon garlic powder - 1 teaspoon onion powder - 1 teaspoon smoked paprika - 1 teaspoon salt - 1 teaspoon pepper - 1/2 cup breadcrumbs - 1 egg - Onion rings - Tortillas - Pickles - Slices of cheese - Mustard - Tomato sauce - Crunchy lettuce Instructions: 1️⃣ In a bowl, combine minced beef, garlic powder, onion powder, smoked paprika, salt, pepper, breadcrumbs, and egg. Mix until well combined. 2️⃣ Take half a cup of the beef mixture and press it onto the top of a tortilla. 3️⃣ Place some onion rings on top of the beef mixture, spreading them evenly. 4️⃣ Heat a frying pan over medium-high heat. 5️⃣ Carefully place the beef-topped tortilla face down in the hot pan. 6️⃣ Cook until the tortilla becomes nicely charred. It should take a few minutes. 7️⃣ Meanwhile, prepare your toppings. Slice pickles, cheese, and wash and prepare the lettuce. 8️⃣ Once the tortilla is nicely charred, place the pickles and a slice of cheese on top of the beef. 9️⃣ Reduce the heat to low and cover the pan with a lid. Cook for about two minutes or until the cheese has melted. 🔟 Carefully remove the tortilla from the pan. 1️⃣1️⃣ Top the cheeseburger taco with mustard, tomato sauce, and crunchy lettuce. 1️⃣2️⃣ Serve and enjoy this delightful and scrumptious Cheeseburger Taco! 🌮🍔 Remember, you can customise the toppings and condiments to suit your taste. Get creative and make it your own! 😄👌 #cheeseburger Je vous ai même trouvé un petit tuto!

Tourte pizza

Cette fusion de tourte et de pizza grimpe. Plus modestement que ses camarades, mais gagne tout de même en popularité: +55% de recherches supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'une «tourte pizza»?

Quand on fait cette recherche sur Pinterest, plusieurs mets totalement différents les uns des autres apparaissent. Notamment des tourtes à l'anglaise, mais avec les ingrédients d'une pizza à l'intérieur.

Quelque chose comme ça. Image: pinterest

Il y a aussi des choses qui se rapportent davantage à la pizza-burger...

Mmhh, le doute m'habite. Image: pinterest

Ou à la tourte de Linz-tacos, mais on s'égare (mais je vous montre quand même):

Ça, en revanche, on y planterait bien une canine. Image: pinterest

Voici donc une tentative de recette qui se rapproche le plus d'une «tourte» et d'une «pizza», où on puise l'inspiration dans les tourtes à la viande britanniques, vous me direz ce que vous en pensez.

Les ingrédients:

Tout ce que vous aimez mettre sur une pizza

Deux pâtes feuilletées rondes

La recette:

On dispose une première pâte feuilletée dans un moule, sur laquelle on ajoute les ingrédients classiques d'une pizza: sauce tomate, mozza, champignons, légumes... Selon vos goûts en matière de pizza.

On enferme le tout avec la deuxième pâte, en faisant de jolis bords. Côté cuisson, c'est plus long qu'une pizza: dites-vous qu'on est entre la calzone et la tourte à la viande. Comptez donc une quarantaine de minutes au four, sur chaleur tournante, à 200 degrés.

Servez chaud, ou froid, la pizza, ça fait plaisir à toutes les températures. Bon appétit!

Burger façon quesadilla

On va pas se mentir, même si la demande pour «burger façon quesadilla» a bondi de +80% sur Pinterest au cours des derniers mois, dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui change de la recette des tacos de cheeseburger, sauf qu'on a viré le fromage. En fait, il s'agit à nouveau de l'américanisation d'une recette mexicaine.

Là, quand ça ressemble à un burger... Image: pinterest

Et si on compare ces burgers façon quesadillas à des quesadillas classiques au bœuf, il n'y a... Pas une grande différence. Tout ce qui peut être contenu dans un pain bun peut aussi être jeté dans des tortillas, et vice versa. Il semble en fait que les utilisateurs de Pinterest découvrent enfin la lune que les quesadillas défoncent tout. Pas besoin de les appeler «burger façon quesadillas», hein. Dans le doute, voici une recette pour des quesadillas PARFAITS:

Les ingrédients:

Des tortillas

500g de viande hachée de bœuf

Un gros avocat

Un oignon rouge émincé

Deux tomates coupées en dés

Le jus d'un citron vert

Du fromage (type cheddar)

De la crème épaisse

De la coriandre (sauf pour les fragiles chez qui ça a le goût de savon)

Des épices (sel, poivre, épices cajun, ail en poudre, paprika...)

Bonus: des jalapeños émincés

La recette:

Dans un poêle, on fait revenir les oignons, on balance la viande, les épices et on mélange. On lâche une cuillère de jus de citron vert dessus. Dans le même temps, on écrase (mais pas complètement) l'avocat, on y ajoute le reste du jus de citron vert et les tomates.

On baisse le feu de la viande, et on ajoute une partie du cheddar râpé.

Dans une tortilla, on met du fromage, un peu du mélange avocat-tomates (qui ressemble à un guacamole pas fini), une partie de la viande, et quelques cuillères de crème. C'est cochon, c'est superbe. On ajoute un peu de coriandre et on referme la tortilla.

On la fait griller de chaque côté dans une poêle, puis on sert. Bon appétit!

Quand ça ressemble à des quesadillas classiques, ça a l'air tellement plus intense. Image: pinterest

Note: si vous voulez que ça ressemble à un burger, vous choisissez des petites tortillas, et au lieu de la plier à la fin, vous rajoutez une petite tortilla par dessus, et hop à la poêle. Tadaaam, voici un burger façon tortilla.

Brochettes de bonbons

Avec cette recette, rien de bien foufou, vous dites-vous. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de recette? Mmhh non. Planter des bonbons sur une pique à viande est à la portée du premier venu. Mais exit les brochettes aux bonbons mal assortis comme lorsque vous aviez 8 ans. En 2024, ces piques à sucreries deviennent des œuvres d'art:

On n'a plus 8 ans, on élève son niveau de jeu. Image: pinterest

On peut même offrir ces brochettes comme un bouquet de fleurs:

Vous voulez vraiment faire plaisir? Offrez ça plutôt que des fleurs. Image: pinterest

Ou pimper les bonbons. Exemple ici avec des marshmallows trempés dans du chocolat fondu, puis dans des paillettes de sucre:

Parce qu'on en a marre des piques mini boules de mozza-tomates cerises. Image: pinterest

Ou encore opter pour une version différente. Lâchez-vous:

La version pour adultes. Image: pinterest

The sky is the limit

Et maintenant, à vous! N'hésitez pas à inventer vos propres recettes façon «malboufusion». Besoin d'un coup de pouce?

Pourquoi ne pas tenter des quesadillas fourrés au mac & cheese? Ou un kebab-flammekueche? Ou des mini calzones au gaufrier? Ou des hot-dogs merguez-couscous royal?

Vous haussez un sourcil? Rappelez-vous que, contre toute attente, le hot-fondue a réussi à se tailler la part du lion dans nos cœurs et nos festivals. Alors pourquoi pas votre prochaine création culinaire? The sky is the limit, on veut du gras, du rêve!

Si vous n'aimez pas l'originalité, voici les tendances 2024 vue par The Fork. C'est beaucoup plus chiant conventionnel.

Enjoy, et bon appétit bien sûûûûr!

