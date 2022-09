Adam Levine, accusé d'être infidèle, nie... en partie seulement

«On dit beaucoup de choses sur moi en ce moment et je veux clarifier ça. J'ai fait preuve de mauvais jugement en parlant à quelqu'un d'autre que ma femme, de quelque manière que ce soit, pour flirter. Je n'ai pas eu de liaison, néanmoins, j'ai dépassé les bornes à un moment regrettable de ma vie. Dans certains cas, c'est devenu inapproprié; j'en ai parlé et j'ai pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille.

Ma femme et ma famille sont tout ce qui m'importe dans ce monde. Etre assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi est la plus grande erreur que je pouvais faire. Je ne le referai jamais. J'en prends l'entière responsabilité. On va s'en sortir. Et nous le ferons ensemble.»