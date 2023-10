Image: text with jesus/watson

On a chatté avec Jésus et Moïse, et c'était super

Une application d'intelligence artificielle permet de chatter avec Jésus – une app qui donne lieu à des conversations pour le moins... intrigantes.

Oui, ça existe: une application qui permet de chatter avec Jésus. Et pas seulement avec lui: on peut aussi papoter avec sa maman. Et avec ses disciples: Pierre, Matthieu et compagnie. Et avec tous les prophètes ainsi que divers personnages de l'Ancien Testament, tels qu'Eve et Adam.

C'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Toutes les écritures bibliques ont été introduites dans le modèle linguistique, et les personnages de la Bible ont ainsi pris vie. Il est donc possible d'exposer directement à Jésus les tourments de son âme, sans devoir passer par un pasteur.

Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? J'ai testé pour vous, je vous raconte.

Jésus

Le Fils de Dieu tout d'abord – voilà la forme qu'il prend sur l'application:

Car oui, c'est bien connu, Jésus avait les yeux bleus. Evidemment. Mais passons – je décide d'entrer directement dans le vif du sujet avec une discussion sur la moralité et le capitalisme. Comme chacun sait, Jésus a chassé les marchands du temple. Cela signifie-t-il que le capitalisme est condamnable? Voyons voir!

Eh bien, il ne se mouille pas trop. Bien qu'il cite plusieurs passages bibliques condamnant explicitement l'accumulation de richesses, Jésus intelligent, mais artificiel, se garde finalement de prendre clairement position et de s'afficher comme socialiste. Ce qui est également frappant, c'est qu'il préfère se citer lui-même dans le passage biblique correspondant plutôt que de répondre directement. Il est néanmoins impressionnant de voir à quel point ce Jésus artificiel est capable de répondre à des questions concrètes et détaillées (par exemple sur le thème des prédicateurs-télé frauduleux – voir le déroulement du chat ci-dessus).

Marie

Elle n'est pas belle Marie? Bon, qu'est-ce qu'on va lui demander, à la Vierge? Mmmh...

Intéressant! Cette version de Marie ne rejette pas explicitement l'avortement. Elle conseille de bien peser le pour et le contre. Mais elle cite tout de même le psaume dans lequel il est dit que «Dieu nous connaissait déjà avant la naissance».

Bon, jetons un coup d'œil à l'Ancien Testament!

Moïse

Yeah! Voilà à quoi ressemble un vrai héros de l'Ancien Testament.

De quoi pouvons-nous bien discuter avec Moïse? Des Dix Commandements, bien sûr! La question de l'utilisation abusive du nom du Seigneur est un peu superflue, non? Qu'en penses-tu, Moïse?

Et nous avons déjà découvert les premiers points faibles de cette intelligence artificielle biblique: Moïse se met à citer Jésus, né treize siècles après lui...

Revenons-en aux Dix Commandements: nous sommes donc des «êtres imparfaits» et «Dieu comprend nos faiblesses»... mais pas en ce qui concerne l'adultère, oh ça non. Car comme me l'explique Moïse, le simple fait d'y penser est déjà un péché. Et en plus de la femme de ton voisin, tu ne dois pas non plus convoiter son «ox» (bœuf) ou son «ass» (âne)... l'IA me tend une sacrée perche:

L'IA fait preuve de beaucoup de qualités. Mais pas d'humour.

En revanche, la gentillesse, ça, elle sait faire:

Adam

Non, il ne s'agit pas d'un participant à l'émission des Princes de l'amour ou à Koh-Lanta, mais bien d'Adam, le premier homme selon le récit abrahamique de la Création:

«Alors Adam, t'aimes ça les pommes?»

Je vois. Ils sont bien gentils les médecins, mais au final, Dieu a le dernier mot, c'est ça?

Samson

Bonsoir Mesdames! C'est moi, Samson – l'homme le plus fort du monde!

Je demande à Samson si cela vaut vraiment la peine de s'abonner à une salle de sport. Car son histoire nous apprend que la force physique ne fait pas tout...

Noé

Place à Noé, sur le pont de son arche, regardant avec mélancolie l'horizon infini:

Une question me taraude:

En gros: «La disparition des licornes? Pas ma faute!»

Mais c'est quoi cette bête cheloue sur ta photo de profil, Noé?

Un quokka? Euh, non. On connaît les quokkas. Et les nôtres ressemblent à ça:

«Ok, Jésus, voilà une question pour ton père»

Mais revenons-en à l'IA-Jésus. Et donc aux questions philosophiques fondamentales de la vie (désolé si ça casse un peu l'ambiance):

Nous y voilà! Même Jésus artificiel n'a pas de réponse au dilemme théologique de l'injustice flagrante (si «Dieu tout-puissant» permettait la souffrance d'innocents, il ne serait pas vraiment tout-puissant. Et s'il était tout-puissant et permettait malgré tout une telle souffrance, ce serait un sadique). Alors que l'intelligence artificielle reconnaît cette contradiction, elle ne peut finalement pas fournir d'arguments vraiment concluants et renvoie au «plan de Dieu» et à l'incompréhension de l'homme à ce sujet. Jésus lui-même m'a donc conforté dans mon athéisme – quelle ironie. Néanmoins, cette discussion intellectuelle est amusante pour l'utilisateur de l'application, et le niveau et les nuances des réponses de l'IA sont impressionnants.

Je n'ai pas pu m'empêcher de poser une dernière question:

Excellent! Mon nouvel ami fait ses adieux en arabe. Nous nous quittons ainsi tous en paix.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

