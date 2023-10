J’ai regardé Man vs Food et God Bless America!🤠

De plus, il est clair que le temps pendant lequel les clients reçoivent du champagne est un facteur important. Au Kitchen Story, la clientèle a une heure pour boire, après quoi le service est arrêté. D'autres établissements de brunch combattent la consommation excessive d'alcool le matin et le midi en limitant le temps de présence: après une certaine durée, les clients sont invités à libérer la place pour de nouveaux clients.

Mais ce qui est un rêve pour certains est un vrai cauchemar pour d'autres. Surtout si la nuit précédente, on a déjà trop bu: un verre de mimosa en trop – et tout le contenu du buffet remonte. Et atterrit sur le sol du restaurant.

Après une semaine bien remplie, rien de tel qu'un brunch dominical entre amis. Et c'est encore mieux s'il y a un buffet à volonté et que le champagne coule à flots – sans supplément.

Voici la nouvelle Playstation

Plus petite et plus légère: Sony a présenté des versions plus fines de la Playstation 5. Une nouveauté technique est proposée pour la Digital Edition de la console.

Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, Sony lance de nouvelles versions de sa console de jeu Playstation 5. Elles sont plus petites et plus minces que les modèles précédents et remplacent ces versions de la PS5 avec et sans lecteur de disque.