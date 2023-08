Ils paient près de 700 francs pour un apéritif au restaurant

Deux touristes ont reçu mi-août une facture salée après avoir commandé dans un restaurant grecque quelques cocktails et des amuse-gueules. D'anciens clients de l'établissement relatent des expériences analogues, voire pires.

Plus de «Société»

Si les taxes et les pourboires obligatoires de certains restaurants américains vous ont déjà mis dans tous vos états, vous n'êtes définitivement pas prêt pour la Grèce. Dans ce pays, le DK Oyster s'est récemment attiré les foudres de plusieurs personnes.

Selon le New York Post, deux clients du luxueux établissement de Mykonos ont reçu une facture de 773 dollars (environ 680 francs). Un montant d'autant plus insensé pour ces touristes italiens qu'il couvre, photo de la note à l'appui, un cocktail, trois verres de jus d'orange et un apéritif de calamars et de crevettes.

La facture du DK Oyster critiquée par le coupe d'Italiens. tripadvisor

Ebahis, les vacanciers ont affirmé, dans un avis publié sur TripAdvisor, avoir envisagé d'appeler la police pour ne pas avoir été prévenus à l'avance des prix du menu sélectionné:

«Ce sont les plus grands tricheurs et voleurs de Mykonos. [...] Il faut les enfermer!!!! Ne vous rendez jamais là-bas» tripadvisor

Elle en pense quoi d'ailleurs Marie-Adèle de Mykonos? Vidéo: watson

900 dollars pour de petites collations

Cette «expérience horrible», comme ils la décrivent sur le site de réservation en ligne, s'ajoute à près de 1900 autres réactions dont les deux tiers corroborent les propos des deux Italiens. En effet, presque quotidiennement, des critiques d'anciens clients du DK Oyster inondent la page TripAdvisor du restaurant grecque.

Le plat décrié par le coupe italien du DK Oyster. tripadvisor

De sorte que l'entreprise qui se targue sur son site internet d'avoir remporté en 2020 le prix d'or pour la qualité de sa cuisine affiche un maigre score de 2 étoiles.

Voici à quoi ressemble l'intérieur du restaurant du DK Oyster. tripadvisor

Dans une affaire très médiatisée début août, un couple américain avait fait la une des journaux après avoir payé 510 dollars (environ 450 francs) pour une douzaine d'huîtres et quatre boissons. Plus tôt, en février dernier, un autre couple des Etats-Unis se plaignait d'avoir dû payer près de 900 dollars pour des boissons et des collations au sein du luxueux restaurant. Selon le New York Post, jamais le DK Oyster n'a réagi à ses plaintes ni remboursé les plaignants. (mndl)