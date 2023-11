Les 15 photos les plus WTF de Roger Federer

La carte «célébrité» a également fonctionné cette fois-ci: le chanteur de 65 ans a invité Federer sur scène avant la dernière chanson. Bocelli a présenté le Suisse comme une «légende vivante» avant d’interpréter «Nessun Dorma» de Giacomo Puccini. Federer, qui s'est tenu juste à côté du chanteur aveugle pendant sa prestation, a été submergé par ses émotions. Il a fondu en larmes sur scène et a applaudi frénétiquement.

Lundi, cependant, le Maestro de la terre battue a décidé de tirer sur la corde du classique et s'est rendu au concert du ténor italien Andrea Bocelli au Hallenstadion.

Non, il n'y a pas que les victoires en Grand Chelem qui font pleurer Roger Federer. Il y a aussi... la musique.

