Voici pourquoi les feux de circulation sont de trois couleurs

Si les feux ont cette tête, c'est pour une bonne raison. Image: Shutterstock

Rouge et vert: deux couleurs de signalisation qui marquent notre quotidien. Mais pourquoi sont-elles devenues les plus importantes du monde? Et comment le jaune est-il apparu dans ce trio?

Markus Abrahamczyk / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Rouge – jaune – vert: si l'on regarde dans le monde entier, il y a bien plus d'un million de feux de signalisation qui s'allument dans ces couleurs. Mais comment en est-on arrivé là? Et existe-t-il des feux de signalisation d'autres couleurs?

Le rouge et le vert ont été présents dès le début des systèmes de signalisation. Et ce pour une bonne raison: ce sont les couleurs les plus efficaces, car notre œil y réagit fortement. Par ailleurs, ce sont les couleurs que nous arrivons le mieux à distinguer l'une de l'autre – à moins d'être daltonien.

Nos yeux sont les champions de la perception des couleurs. Des cellules sensorielles spéciales situées sur notre rétine, appelées cônes, sont chargées de percevoir les couleurs. Il en existe trois types: les cônes R, les cônes V et les cônes B. Chacun d'entre eux réagit à une fréquence lumineuse spécifique: le cône R réagit à la lumière rouge, le cône V à la lumière verte et le cône B à la lumière bleue-violette. Vu que le rouge et le vert sont perçus par des cônes différents, nous pouvons particulièrement bien distinguer ces deux couleurs. Cela en fait des couleurs de feux de signalisation idéales.

Une vieille histoire

L'utilisation de couleurs de signalisation a commencé bien avant l'introduction des feux de signalisation électriques. Par exemple, sur les chemins de fer et sur les bateaux, on utilisait des vitres ou des drapeaux colorés – également en rouge et vert. Les lanternes à gaz pouvaient être pourvues des vitres colorées – rouges ou vertes – ou transparentes. Les vitres transparentes donnaient un signal blanc. A l'époque, le jaune était délibérément exclu des couleurs de signalisation, car il pouvait facilement être confondu avec le blanc ou le rouge.

Le rouge et le vert ont conservé leur rôle important lorsque le trafic routier a commencé à se développer. Le premier système électrique de signalisation lumineuse – feu de signalisation, pour faire court – a été installé en 1914 à Cleveland (Etat américain de l'Ohio). Il était déjà rouge et vert.

Mais les feux de signalisation sont bien plus anciens: dès 1868, le tout premier feu de circulation a été mis en service à Londres – avec des lampes à gaz rouges et vertes qui devaient être actionnées par un policier. L'une des lampes a explosé peu après, le policier a été blessé, et ce fut la fin du premier feu de signalisation au monde.

L'électricité a tout changé

La navigation est le seul domaine qui a gardé le blanc comme couleur de signalisation. La raison est liée à la percée de la lumière électrique : les centres-villes étant illuminés de blanc, les lampes de signalisation de cette teinte perdaient leur caractère clairement distinctif.

C'est ainsi que le jaune a fait son apparition dans le trio. La lumière électrique était suffisamment claire pour produire une lumière jaune qui se distinguait nettement du rouge. Lorsque les premiers feux de signalisation tricolores ont été introduits en 1920 aux Etas-Unis, le jaune a trouvé sa place entre le rouge et le vert. Et il y est resté jusqu'à aujourd'hui.

Ce schéma de couleurs est largement répandu au niveau international et la plupart des pays l'utilisent comme norme pour la régulation du trafic. Il existe toutefois quelques exceptions.

Le Japon fait autrement

Au Japon, par exemple, les feux de signalisation n'étaient pas verts, mais bleus. Pendant longtemps, il n'y avait qu'un seul mot pour le vert et le bleu (aoi). Ce n'est que plus tard qu'un mot a été ajouté pour le vert (midori), mais il n'est toujours pas utilisé de manière systématique.

Un feu près de la gare de Tokyo. Image: Shutterstock

Entre-temps, le bleu des feux de signalisation a reçu une forte proportion de vert. Désormais, il est plutôt turquoise.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci