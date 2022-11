Les fans d'Harry Potter doivent cesser d'offrir des chaussettes à Dobby

Les autorités locales durcissent le ton. Les amateurs d'Harry Potter sont priés d'arrêter de déposer des chaussettes sur la tombe de Dobby, qui se situe sur une plage du littoral protégée du Pays de Galles.

Si les Moldus, ces humains lambdas sans pouvoirs magiques, ont tendance à fleurir les tombes des défunts, les fans d'Harry Potter, eux, préfèrent déposer sur la tombe de Dobby des... chaussettes.

La tombe de Dobby, dans le film, se situe sur une plage galloise. Depuis, le lieu attire de nombreux curieux. Image: dr

Dans les aventures de l'apprenti sorcier, Dobby est un elfe de maison, un esclave, qu'Harry libère en lui faisant offrir une chaussette. Un symbole que s'approprient les 75000 touristes se rendant chaque année en pèlerinage sur la tombe, au Pays de Galles, de la petite créature, décédée dans le dernier tome de la saga. Une scène qui, dans le film, se déroule sur une plage galloise et qui, encore aujourd'hui, embuent les yeux des aficionados d'Harry Potter.

Un autre décès, dans le monde réel, qui a brisé le cœur des fans 👇🏽

Sauf que les autorités locales n'en veulent plus, des chaussettes destinées à l'elfe sur cette zone protégée du littoral. Ce ne sont d'ailleurs pas que les chaussettes qui posent problème: les objets que les fans déposent, quels qu'ils soient, perturbent l'environnement. Idem pour les galets peints. «Les éclats de peinture peuvent pénétrer l’environnement marin, perturber la chaîne alimentaire et mettre la faune en danger», souligne le National Trust, une association qui protège les monuments et sites d'intérêt collectif.

Si, dans un premier temps, les autorités galloises ont songé à retirer purement et simplement le mémorial à l'elfe, elles ont finalement renoncé à cette idée, puisque le lieu, situé à Freshwater West Beach, contribue à la popularité de la région. Sur le site, où l'on peut notamment apercevoir de grands phoques gris, des marsouins communs et de nombreux oiseaux de mer, une politique stricte est désormais appliquée: il est interdit d'y déposer le moindre objet. Une solution qui permet toutefois aux fans de se recueillir sur la tombe de Dobby, l'elfe libre qui a donné sa vie pour sauver Harry Potter.

Merci Dobby. ❤️

On reste dans le noble thème de Harry Potter ?

À quoi ressemble le casting, 20 ans après?

1 / 12 À quoi ressemble le casting de Harry Potter, 20 ans après? source: keystone

Un zoo britannique a accueilli un nouveau pensionnaire: