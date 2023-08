Un plongeon dans les plaisirs de l'été: Diana le 13 juillet 1997 à Saint-Tropez. Bild: www.imago-images.de

Sexe, scandales et tragédies: le dernier été de Lady Diana

Il y a 26 ans, la princesse trouvait la mort dans un tunnel parisien. Ses derniers jours sont un thriller palpitant, succession de fuites, de malheurs et d'erreurs humaines.

Simone Meier Suivez-moi

Le point de départ: la femme qui aimait un homme

Diana est amoureuse. Et euphorique. Depuis le 28 août 1996, elle est une femme divorcée. Si elle porte toujours le titre de princesse, habite au palais de Kensington, reçoit environ 17 millions de livres d'indemnités de licenciement (sans compter des centaines de milliers de livres par an pour faire tourner toutes ses affaires), elle est libre.

Depuis le divorce, elle est obsédée par trois choses: une nouvelle vie dans un nouveau pays avec un nouvel homme à ses côtés.

Cet homme, il s'appelle Hasnat Khan. Il a 39 ans et c'est un chirurgien pakistanais spécialisé dans le cœur et les poumons. Ils se sont rencontrés en 1995, lors d'une visite de Diana à l'hôpital, pour voir le mari malade d'une amie. Il l'aime beaucoup. Elle l'aime de manière obsessionnelle. Elle rêve de se marier et l'affuble du surnom de «Mr. Wonderful». Dans le dos de son bien-aimé, elle œuvre pour que le chirurgien cardiaque sud-africain Christiaan Barnard procure au jeune médecin un nouveau poste loin de l'Angleterre.

10 juillet 1997: la rupture

L'adoration publique dont Diana fait l'objet, écrit la journaliste Tina Brown dans sa biographie de Diana (publiée 2017), est alors si grande que la princesse éprouve le sentiment qu'elle peut résoudre n'importe quel problème - des problèmes a priori aussi irrésolvables que le conflit en Irlande du Nord. Elle rêve de parcourir le monde avec Hasnat Khan, de résoudre crise après crise, lui comme médecin, elle en tant que politicienne symbolique.

Le problème, c'est qu'Hasnat Khan ne partage pas ce fantasme. Le médecin veut poursuivre son œuvre et sa vie à Londres, il déteste le public, il est issu d'une famille pakistanaise traditionnelle et il est sommé de bien vouloir épouser une femme qui convienne à ses parents. Le couple se dispute, se dispute toujours et se dispute encore. La nuit du 11 juillet 1997 survient la brouille finale.

De 1995 à 1997, rien n'a filtré sur Diana et Hasnat Khan, à tel point qu'il a été possible d'inventer un grand film kitsch sur le sujet: Naomi Watts en Diana et Naveen Andrews en Hasnat Khan dans «Diana» (2013) Bild: www.imago-images.de

11 juillet: Mohamed Al-Fayed entre en scène

Le 11 juillet, Diana fait ses valises et s'envole pour Saint-Tropez avec ses fils, William et Harry. Elle a décidé d'accepter l'invitation du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, qui l'a conviée à profiter de sa villa et à bord de son yacht. Le cœur et les nerfs épuisés, elle n'aspire qu'à se détendre en pratiquant des sports nautiques et à s'amuser un peu.

Mohamed Al-Fayed est alors le propriétaire du grand magasin de luxe Harrods à Londres, de l'hôtel de luxe Ritz à Paris et du club de football FC Fulham. Il a cinq enfants, dont deux fils en âge de se marier, et il les convoque immédiatement à Saint-Tropez.

Le yacht Sokar a appartenu à Mohamed Al-Fayed pendant de nombreuses années. Il a rendu les meilleurs services lors de ses manœuvres de séduction entre Diana et Dodi. Bild: www.imago-images.de

14 juillet: l'arrivée du fils prodigue

De toute façon, l'aîné, Dodi Al-Fayed, a du temps à perdre. Playboy invétéré, il se lance occasionnellement dans la production de films. Sa mère est Samira Kashoggi, la sœur du marchand d'armes arabe Adnan Kashoggi, avec lequel Mohamed Al-Fayed apprécier travailler.

Comme Diana, Dodi a déjà été marié - à un mannequin - et on lui prête des liaisons avec des icônes des années 90 aussi célèbres que Julia Roberts, Brooke Shields et Winona Ryder. Son objectif: trouver une femme qui lui permettrait de faire la couverture du magazine américain People. Diana, la femme la plus en vue du monde, est sa chance. Et Diana dirige la presse. C'est elle-même qui fournit à «ses» journalistes bienveillants des indications sur les endroits où elle se trouve.

D&D. Tout à coup, les voilà. Bild: AP/NICE MATIN

Diana et Dodi ne se sont rencontrés qu'une seule fois jusqu'à présent. C'était lors d'un match de polo. Ils se trouvaient des équipes adverses. On ignore même s'ils se sont alors remarqués.

Désormais, les choses s'accélèrent: quelques jours plus tard, les flashs crépitent. Les premières photos de Diana et Dodi sont imprimées. William et Harry sont expédiés à Balmoral, où ils passeront l'été avec grand-mère Elizabeth et papa Charles. Pour Diana, ces photos ne représentent pas que des représailles contre Hasnat Khan. C'est aussi une vengeance savoureuse contre Charles.

15 juillet: Versace est assassiné

En fait, les relations entre les deux divorcés n'étaient pas aussi mauvaises qu'on peut l'imaginer. Ils se partagent la garde des enfants, se rencontrent de temps en temps et entretiennent des relations de plus en plus détendues...

Jusqu'à ce que Charles décide de présenter Camilla comme sa partenaire en public et de fêter son 50e anniversaire en grande pompe le 17 juillet à Highgrove. Dans le manoir où Charles et Diana s'étaient installés au début de leur mariage, et où vivait Camilla, à seulement quelques maisons de campagne de là, avait élu résidence.

Le calcul de Diana est parfait et fonctionne à merveille: les photos d'elle et de Dodi supplantent largement la fête d'anniversaire de Camilla en première page des magazines.

Deux jours avant cet anniversaire aussi attendu que redouté, il se produit un événement aussi inattendu que redoutable: le 15 juillet, son designer et ami préféré, Gianni Versace, est abattu sur le perron de sa villa à Miami Beach par le tueur en série Andrew Phillip Cunanan. Profondément ébranlée, Diana, qui souffre depuis des années de paranoïa et se considère comme une victime de possibles attentats, se voit à la place de Versace.

Gianni Versace en pleine séance de shopping avec sa nièce Allegra. À Miami, bien sûr. Durant le tragique été 1997. Bild: imago stock&people

18 août: les adieux à Versace

L'été 1997 est plein de contradictions. Entre, d'un côté, croisière en Méditerranée et shopping effréné avec Dodi, et en quête de sens de l'autre. Diana songe à tourner des documentaires. Elle en a déjà réalisé un en collaboration avec la BBC, sur son voyage humanitaire en Angola, qui a été un succès.

Le 10 août, Diana s'entretient avec Mirzeta Gabelic, une victime bosniaque de mines terrestres. Bild: keystone

Le 8 août, elle interrompt sa pause méditerranéenne et se rend en Bosnie-Herzégovine pour quatre jours. Elle rend visite à des victimes de mines antipersonnel. Elle assure à nouveau une énorme couverture médiatique à ce thème qui lui tient à cœur.

Dix jours plus tard, elle est assise sur un banc glacé de la cathédrale de Milan aux côtés d'Elton John et pleure Versace. Avant de revenir vers Dodi.

Le 18 août, Diana est assise à côté d'un Elton John en difficulté lors de la messe de funérailles de Gianni Versace dans la cathédrale de Milan. Bild: imago stock&people

30 août: la dernière Cène

Le 30 août, le couple s'installe à Paris. C'est là que tout se termine.

Le soir même, Diana passe un coup de fil à ses fils à Balmoral. William et Harry sont brefs. Puis Diana sort dîner au Ritz avec Dodi.

Peu après minuit, les amants se mettent en route pour l'appartement parisien de Dodi. Dans la Mercedes noire de l'hôtel, ils sont quatre: le couple, un garde du corps et un chauffeur. Diana et Dodi n'ont pas accroché leur ceinture. La voiture est prise en chasse par cinq voitures, trois motos et deux mobylettes, toutes pleines de paparazzi affamés.

Une princesse et Dodi amusés dans l'ascenseur du Ritz le 30 août. Bild: AP

31 août: la course-poursuite s'achève

A 00h23, la Mercedes percute à 110 km/h un pilier en béton dans le tunnel sous la place de l'Alma. Le véhicule tourne sur lui-même et finit sa course folle dans le mur du tunnel. Les premiers à arriver sur place sont un médecin qui a vu l'épave en rentrant chez lui et un photographe de 25 ans du nom de Romuald Rat.

Lorsqu'il se rend compte de la gravité de la situation pour les occupants - Dodi et le chauffeur sont déjà morts - il tente d'empêcher les autres photographes de prendre des photos. En vain. Mais quelques minutes plus tard, la substitut du procureur est sur place et fait arrêter tous les photographes. Diana, dont la tête est coincée entre les sièges avant, ouvre une nouvelle fois les yeux, voit le cadavre de Dodi et prononce: «Mon Dieu, que s'est-il passé?».

Le cadavre de la Mercedes lors de l'évacuation du tunnel. Bild: www.imago-images.de

Au cours des trois heures suivantes, les médecins se battent. Diana, encore en vie, est conduite à l'Hôpital de la Salpêtrière. Sous l'effet du choc, son cœur est passé du côté gauche au côté droit. Une veine pulmonaire est déchirée. Quelques minutes avant 4 heures du matin, son cœur s'arrête. A 4 heures, la princesse est déclarée morte.

31 août: Le maître et les serviteurs

Dès six heures du matin, les stations de radio et de télévision diffusent l'annonce du décès en boucle. Toutes les retransmissions de football seront annulées ce dimanche-là. Sous le choc, le directeur artistique du Mirror lui-même heurte un mur avec sa voiture. Charles, réveillé dans la nuit, a été parmi les premiers prévenus. Il attend jusqu'à 7 heures du matin avant d'informer ses fils.

Alors que la Grande-Bretagne est assommée par le deuil, une paralysie collective, les membres de la famille royale se rendent à leur service religieux dominical. Ce sera le seul service religieux de tout le pays à ne pas avoir un mot pour la défunte. Le sermon, préparé à l'avance, tourne autour du plaisir d'aller au cinéma et cite à plusieurs reprises les blagues d'un comédien. Charles et Philip portent des kilts - tradition écossaise oblige.

Le château de Balmoral et la famille royale lors d'une journée tranquille en 1960. Bild: keystone

Pendant ce temps, les plus fidèles collaborateurs de Diana, le majordome Paul Burrell, 39 ans, et le chauffeur Colin Tebbutt, 56 ans, se rendent à l'appartement de leur patronne. Ils rangent ses bijoux soigneusement dans le coffre-fort, emballent un rouge à lèvres, de la poudre ou encore le chapelet que Diana a reçu autrefois de mère Teresa. Petite lueur de chance au milieu de la désolation: ils parviennent à réserver les deux dernières places du prochain avion pour Paris. L'épouse de l'ambassadeur britannique a préparé une robe noire et des chaussures. Burrell et Tebbutt se rendent à l'hôpital, remettent tout aux infirmières vers 16 heures et celles-ci préparent le corps.

Paul Burrell a veillé, avec le chauffeur de Diana, à ce que son corps soit placé dans le cercueil dans des conditions dignes. Bild: www.imago-images.de

Lorsque Charles arrive à la Salpêtrière à 17h40, accompagné des sœurs de Diana, le président français Jacques Chirac, son épouse, les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Santé l'attendent. Le premier bouquet qui avait atteint la défunte provenait de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Diana quitte l'hôpital à l'abri dans son cercueil.

31 août: le père solitaire

Mohamed Al-Fayed se rend lui aussi à Paris le 31 août pour rapatrier le corps de son fils. Selon la coutume musulmane, Dodi doit être enterré avant le coucher du soleil. Pensant que Dodi est exposé dans le même hôpital que Diana, le père se rend à la Salpêtrière. Mais Dodi se trouve dans une morgue éloignée. Personne n'y attend Mohamed Al-Fayed, un gardien de mauvaise humeur doit d'abord chercher la bonne clé pour libérer le corps n°2146.

Mohamed Al-Fayed à côté d'une sculpture commémorative érigée pour Dodi et Diana dans le grand magasin de luxe Harrods. Bild: imago stock&people

Des milliers et des milliers de personnes en deuil et de curieux affluent déjà à Londres. 6000 personnes toutes les heures. La princesse Margaret se tient à la fenêtre de son appartement de Kensington Palace et se plaint de l'odeur douceâtre de cette accumulation de fleurs. Le mot «fascisme floral» fera le tour de la ville dans les jours qui suivent.

La fureur populaire contre la presse qui aurait pourchassé Diana jusqu'à la mort est telle qu'aucune des photos de la voiture accidentée prises par les paparazzis (les prix demandés vont jusqu'à 300 000 livres) ne sera publiée.

La mer de fleurs devant Kensington Palace. Bild: EPA

Le coupable est trouvé

Lorsqu'il devient enfin clair que l'accident est imputable au conducteur de la Mercedes, Henri Paul, le monde de la presse pousse un soupir de soulagement. Les médias ne sont pas (si) coupables. Outre le vin, le chauffeur avait consommé 6 à 8 shots de pastis en attendant Diana et Dodi au bar du Ritz. Sans compter l'antidépresseur Prozac et le neuroleptique Tiaprid.

Henri Paul fait partie de l'équipe de Mohamed Al-Fayed. Traditionnellement, un chauffeur de la famille royale doit être à jeun une journée avant de prendre ses fonctions. En temps normal, Scotland Yard aurait également accordé à Diana une protection policière lors d'un trajet à Paris, laquelle aurait pu empêcher immédiatement l'intervention d'Henri Paul. Mais, ce soir-là, Diana avait refusé de recevoir une protection policière.

Après de nombreux jours d'isolement, la reine et son époux se montrent enfin au public en deuil. Bild: imago stock&people

Grièvement blessé, seul le garde du corps, Trevor Rees-Jones, a survécu, après avoir été plongé dans un coma artificiel pendant dix jours. Son visage, complètement écrasé par l'accident, est reconstruit à l'aide de vieilles photos. Aujourd'hui, il est le chef de la sécurité du groupe pharmaceutique AstraZeneca.

6 septembre: Adieu Diana

Le 6 septembre 1997, le monde fait ses ultimes adieux à Diana. La tristesse des petits princes lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster est déchirante. Camilla est consciente qu'elle va à nouveau vivre dans l'ombre de Diana pendant quelques années, qu'elle devra redevenir l'amante secrète et attendre avant de vivre son bonheur public avec Charles. La tragédie de Diana est aussi la sienne. Elle éclipse tout. La famille royale n'a désormais plus le droit à l'erreur. Le service religieux de Balmoral et la froideur émotionnelle avec laquelle la reine n'a pas réagi pendant plusieurs jours à la mort de sa belle-fille ont constitué un scandale suffisant.

Le cercueil de Diana est porté à l'abbaye de Westminster. Il est suivi (de gauche à droite) par Charles, Harry, le frère de Diana, Charles Spencer, William et Philip. Bild: EPA/PA POOL

Elton John qui, trois semaines auparavant, tenait encore la main de Diana à Milan lors d'un autre enterrement, chante maintenant «Candle in the Wind» devant le monde entier. La chanson qu'il avait écrite en 1973 en mémoire de Marilyn Monroe. Elle aussi était morte à 36 ans. Elle aussi avait été de son vivant la femme la plus photographiée au monde.

Le médecin avec lequel Diana voulait passer sa vie fait également partie du cortège funèbre à l'abbaye de Westminster. Ce n'est qu'en 2006 que Hasnat Khan se mariera pour la première fois. Le mariage est arrangé. Sa fiancée a un lien de parenté avec le roi afghan destitué en 1973.

Pour cet article, nous avons utilisé entre autres «Diana: Die Biographie» de Tina Brown dans sa 6e édition revue et corrigée de 2017.