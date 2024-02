Selon le magazine Tatler, il existe une poignée de règles bien précises à respecter pour séduire un membre de l'aristocratie. watson/getty

Voici la méthode ultime pour vous taper un aristocrate

Vous avez eu le malheur de naître roturier, mais vous ne désespérez pas d'ajouter une particule à votre nom de famille? Le magazine Tatler, la bible des potins royaux, vient de livrer ses 37 recommandations pour réussir votre rendez-vous galant avec un aristo. On vous résume.

Qui n'a pas rêvé d'épouser un duc, une baronne ou une marquise? De passer ses dimanches, ses lundis et même ses mercredis à jouer au polo sur un domaine de 30 hectares, à barboter dans la piscine turquoise de belle-maman et n'avoir rien de plus important à faire que d'organiser le prochain lunch avec ses nobles amis, après une partie de tennis?

Ça tombe bien. Pour combler les aspirations des plus aspirants d'entre nous, le très mondain magazine Tatler a livré ses meilleures astuces pour séduire Lady Candice du domaine de Poméranie ou Sir Archibald Hamilton von Wittelsbach. Cela dit, je vous préviens: pour nous autres, manants dépourvus d'un patronyme à rallonge ou d'une goutte de sang bleu, certains de ces conseils vont sembler un peu... abstraits. Voire absurdes. On vous laisse en juger.

L'entrée en matière

Commençons par le commencement: trouver l'aristocrate en question. Tatler a un conseil d'emblée: «Choisissez-le comme vous le feriez avec un cheval de course.» Hmmm...?

«S'il a les yeux fous, n'y allez pas» Ah, d'accord.

Plus prosaïquement, une fois que vous avez repéré l'individu sur les réseaux sociaux, pensez à activer le mode privé avant d'aller farfouiller plus profondément son profil LinkedIn. Et pour connaître la superficie exacte du labyrinthe de votre futur beau-papa, n'oubliez pas de taper le nom du domaine familial sur Zoopla, la plateforme en ligne qui estime la valeur des propriétés de premier plan (si vous avez des vues sur une princesse norvégienne ou suédoise, malheureusement, le site se cantonne au Royaume-Uni).

Une fois passé le stade périlleux de la prise de contact, échangé les premières banalités d'usage et convaincu votre proie , euh, pardon, votre coup de coeur, de vous rencontrer, félicitations. Le plus dur est devant vous. Il est temps désormais de passer le test du premier rancard.

Huîtres et champagne

Pour votre premier rendez-vous, n'hésitez pas à vous montrer entreprenant. Vous pouvez même réserver le restaurant. Mais attention, prévient Tatler. Misez sur la discrétion. Dans l'hypothèse où votre aristocrate est basé à Londres, prenez soin d'éviter Berkeley Square, dans le quartier de Mayfair, au centre-ville. (Ce, au moins pour les cinq premiers rendez-vous, selon Tatler.) Optez pour un établissement intimiste qui mettra votre partenaire à l'aise et où personne ne risque de le reconnaître. Assurez-vous toutefois que ledit établissement intimiste serve du «Laurent Perrier et des huîtres». Indispensables. Petit conseil: n'optez ni pour la bouteille la moins chère ni la plus chère de la carte.

Si vous craignez de devoir débourser 20 balles pour trois pauvres huîtres, deux coupettes de champ' et un malheureux bol de cacahuètes (remarquez, si c'est le cas, on ne saurait que trop vous décommander de fréquenter un aristocrate), vous pouvez vous reporter sur une activité. Le cinéma est proscrit (c'est dépassé). Préférez traîner, enfin, emmener votre future moitié à une exposition.

Une fois venue l'heure du rendez-vous, comportez-vous comme lors de n'importe quel date Tinder. Evitez de monopoliser la conversation, montrez-vous curieux (pas seulement par le pedigree de votre interlocuteur, on s'entend), posez des questions et soyez franc sur votre orientation sexuelle. Pensez à éteindre les notifications de votre téléphone. Vous ne voulez pas être dérangé toutes les deux minutes.

Les choses à éviter

Voilà pour les choses à faire. Concentrons-nous maintenant sur le plus important: ce qu'il faut absolument éviter, au risque d'étaler aux yeux de votre noble rendez-vous toute l'étendue de votre banalité. C'est là que Tatler se montre le plus pointilleux.

Sur le plan vestimentaire, interdiction de vous pointer pieds nus. Oui oui, c'est salaud, mais c'est comme ça. Et puisqu'on parle chaussures, celles de bateau sont interdites à terre. De même que trimballer une valise. Et de porter un gilet.

Ce genre de gilet.

Autre faute de goût notoire? Arborer une chevalière sans écusson. Pas besoin de vous humilier.

Si vous arrivez en retard, poursuit Tatler, ne tentez pas de vous justifier avec une excuse bidon, du genre: «J'ai perdu la notion du temps en écrivant des poèmes.» Ça ne marche pas. N'arrivez pas en retard. Une fois sur place, tenez-vous bien. Soyez polis et respectueux envers les serveurs (un conseil qui s'applique même lorsque vous n'êtes pas en présence d'un lord, d'ailleurs.)

Au fil de la soirée, le magazine énumère quelques sujets à bannir absolument de la conversation: l'héritage de votre partenaire (ça viendra plus tard), l'institution où il a étudié (si vous avez bien choisi votre proie, ce sera Eton, comme le prince William), l'île de Bali (là, on n'a pas trop compris pourquoi, ce doit être une inside joke de riches), la gym (!), les plats préparés (?), votre chien saucisse (en particulier s'il s'appelle Georgina), les noms de vos futurs enfants (ça aussi, ça peut attendre) ou encore l'astrologie (votre interlocuteur n'a pas besoin de savoir que Mercure est en phase rétrograde). On évite également de se référer à ses parents comme «maman» et «papa». Please.

Pleurer au cours du premier rendez-vous est également prohibé, de même que vapoter à table. C'est vulgaire. N'oubliez pas non plus de ne jamais émettre le moindre commentaire sur ce que mange (ou pas) votre date. Enfin, oubliez le «name dropping». Pourquoi?

«Le fait que vous ayez rencontré le prince Harry n'est pas impressionnant. Qui ne l'a pas fait?» Tatler.

Enfin, une fois votre premier rendez-vous passé (et approuvé), restez prudent. Pour préserver un peu de mystère, évitez d'étaler votre vie privée sur Instagram (tout le monde s'en fout, du dirty latte que vous avez bu ce matin). Et s'il vous vient la mauvaise idée de montrer votre cible à vos copines, par pitié, évitez de liker une photo de famille qui date de 2014. Ne laissez pas votre cible en vue sur WhatsApp «plus d'un cycle solaire». Pour conclure, une ultime et bonne nouvelle: Tatler interdit strictement les notes vocales.

Au terme de cette fructueuse leçon de savoir-vivre, nous espérons que avez désormais une idée plus précise de cette science subtile et inexacte de séduire un aristocrate. N'oubliez pas: chez les aristos, un premier rendez-vous est souvent la voie vers le mariage. Vous me remercierez quand vos enfants s'appelleront Windsor. D'ailleurs, n'hésitez pas à glisser le nom de votre chroniqueuse royale sur votre testament. A votre bon coeur.