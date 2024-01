L'acteur Bob Odenkirk a découvert des liens de parenté très nobles lors d'une émission de télé.

La vedette de Breaking Bad s'est trouvé un royal parent caché

Comme quoi, les tests de paternité ont parfois du bon.

Plus de «Société»

Aller fouiller dans son arbre généalogique est rarement gage de bonnes découvertes. Prenez votre dévouée chroniqueuse royale, par exemple. Bien qu'elle fantasme de se trouver de lointains parents dans la noblesse anglaise, avec un nom de famille comme «Brunner», il y a vachement plus de risques de se retrouver avec d'obscurs ancêtres nazis que des liens de sang avec feu la reine d'Angleterre.

Cousin avec le roi

L'acteur Bob Odenkirk, lui, n'a pas eu de telles appréhensions. La vedette de la série Breaking Bad n'a pas hésité à donner du sien - et de son ADN - pour l'émission «Finding Your Roots» (en français, «Trouvez vos racines») sur la chaîne américaine PBS. Le principe est simple: chaque mardi, des célébrités partent à la quête de leurs origines, arbre généalogique et tests génétiques à l'appui.

Quelle n'a pas été la surprise de Ben Odenkirk de se découvrir des origines... royales. Et pas n'importe lesquelles! Il serait apparenté à nul autre que le roi d'Angleterre, Charles III. L'acteur américain et Sa Majesté deux seraient cousins au 11e degré, liés par un ancêtre du nom de Friedrich Carl Steinholz.

Né en 1755 en Allemagne, le dernier duc de Plön faisait partie d'une branche cadette de la famille royale danoise. Décédé en 1761 sans héritier mâle de son épouse officielle, la comtesse Christine Armgard von Reventlow, il a toutefois laissé cinq enfants de sa maîtresse, Maria Catharina - la mère du cinquième arrière-grand-père de Ben Odenkirk.

En parlant de royauté danoise... Le scandale d'adultère derrière l'abdication de la reine du Danemark

«C'est complètement dingue», s'est exclamé Bob Odenkirk, à la fois incrédule et manifestement pas particulièrement enchanté par la nouvelle de ce lien de parenté. «Je suis Américain, je ne suis pas monarchiste! Je ne peux pas y croire».

«Vous savez, j'ai l'impression que c'est un peu tordu. Je comprends pourquoi la société s’est construite autour de monarques et de dirigeants, et qu’ils les ont transmis de génération en génération» Ben Odenkirk, pendant l'émission, mardi.

«Mais je pense que nous avons trouvé une meilleure méthode en la démocratie et que nous devrions continuer sur cette voie», poursuit le comédien, avant d'éclater de rire et de s'exclamer: «Eh bien, peut-être que je vais changer d'avis là-dessus!»

Bob Odenkirk a également incarné Saul Goodman dans la série Better Call Saul.

Le présentateur de l'émission n'a pas manqué de rappeler cet ingrat à l'ordre, déjà en train de «trasher» sa nouvelle famille alors qu'il «royal que depuis cinq minutes». «Vous devriez avoir honte!» a ricané Henry Louis Gates Jr. (mbr)