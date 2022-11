Grey's Anatomy ne sera plus vraiment Grey's Anatomy

Série

Après avoir campé pendant plus de 12 ans le rôle de Meredith Grey, l'actrice Ellen Pompeo a officialisé cette nuit son départ de la série.

Commençons d'abord par une information factuelle: oui, Grey's Anatomy existe encore. La célèbre série américaine en est plus exactement à sa 19e saison. Laquelle se tournera désormais sans sa protagoniste principale, nous avons nommé: Meredith Grey.

Cette nuit, son interprète Ellen Pompeo, 53 ans, a annoncé qu'elle rendait à son tour son bistouri, après l'avoir tenu d'une main ferme depuis 2005, sur Instagram.