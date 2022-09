Série

Emmy Awards: «Squid game» ne fait pas le poids face à «Succession»

Lee Jung-jae, l'acteur principal de Squid game a gagné le prix de meilleur acteur aux Emmy Awards. Image: sda

Le phénomène coréen avait une grande chance d'entrer dans l'histoire de cette cérémonie, considérée comme l'équivalent des Oscars de la télévision américaine.

Les Emmy Awards ont eu lieu lundi soir avec leur première cérémonie physique tenue dans un théâtre depuis la pandémie. La soirée a vu s'affronter la série coréenne Squid game et le mastodonte de HBO, l'excellente Succession pour le prix de la meilleure série dramatique.

Le présentateur Kenan Thompson a lancé les festivités avec une série de danses sur plusieurs génériques de séries au succès planétaire, comme Friends ou Game of Thrones:

«La télévision, c'est tout ce que nous avons» Kenan Thompson

Meilleure série dramatique

Succession a été élue meilleure série dramatique, devant Squid game. Le mastodonte de HBO Succession a remporté lundi le prix de la meilleure série dramatique de l'année aux Emmy Awards.

La série, noire et grinçante, raconte les luttes au sein d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique.

Déjà vainqueur en 2020, ce programme, largement inspiré par les combats internes au sein de la famille du milliardaire Rupert Murdoch selon de nombreux critiques, a notamment devancé la série coréenne Squid Game, produite par Netflix.

La bande-annonce de la saison 3: Vidéo: YouTube/CANAL+ Séries

Prix du meilleur acteur

Le Sud-Coréen Lee Jung-jae a remporté lundi soir l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique.

Il reçoit ce prix pour son rôle dans Squid game, le succès planétaire produit par Netflix. L'acteur l'a emporté face à Jason Bateman pour Ozark, Brian Cox et Jeremy Strong pour Succession, Bob Odenkirk pour Better call Saul et Adam Scott pour Severance.

Deuxième Emmy pour Zendaya

La comédienne Zendaya a remporté lundi soir à Los Angeles l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. L'actrice américaine incarne une adolescente toxicomane dans la série Euphoria sur HBO.

Beverly Hills 90210 en 2022, ça donne Euphoria: Vidéo: YouTube/FilmsActu

C'est le second Emmy Award pour Zendaya qui a battu les actrices Jodie Comer et Sandra Oh (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets) et Reese Witherspoon (The morning show).

Voici la liste des autres vainqueurs:

Meilleur acteur dans une série, comédie: Jason Sudeikis , «Ted Lasso»;

, «Ted Lasso»; Meilleure actrice dans une série, comédie: Jean Smart , «Hacks»;

, «Hacks»; Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique: Matthew Macfadyen , «Succession»;

, «Succession»; Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique: Julia Garner , «Ozark»;

, «Ozark»; Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie: Brett Goldstein , «Ted Lasso»;

, «Ted Lasso»; Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie: Sheryl Lee Ralph , «Abbott Elementary»;

, «Abbott Elementary»; Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm: Michael Keaton , «Dopesick»;

, «Dopesick»; Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm: Amanda Seyfried, «The Dropout».

The White Lotus a raflé le prix de la meilleure mini-série. Apple TV+ a aussi tiré son épingle du jeu, la géniale (et tendre) série Ted Lasso gagnant l'Emmy Award de la meilleure comédie. (ats/jch)