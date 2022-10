La maison du 657 Boulevard va rendre fou ses propriétaires. Image: WATCHER_EL_101_092821_00357

La série «The Watcher»: voici ce qui est vrai et ce qui est faux

La nouvelle mini-série Netflix signée Ryan Murphy, créateur également de Dahmer, s'inspire, elle aussi, d'une histoire vraie. Mais certains rebondissements sont faux.

Attention, cet article contient de nombreux spoilers.

Sortie le 13 octobre sur Netflix, la mini-série The Watcher raconte l'histoire vraie de la famille Brannock, des New-Yorkais emménageant dans une maison de rêve dans les suburbs du New Jersey, à Westfield. Mais dès leur arrivée, des événements étranges se produisent et le rêve prend une tournure cauchemardesque lorsque la famille sans histoire commence à se faire harceler par des lettres menaçantes et anonymes.

La famille Brannock a véritablement existé, mais elle s’appelait Broaddus. L'histoire s'est déroulée en 2014. Le New York Magazine en a fait un article quatre ans plus tard, popularisant cette histoire de maison maudite.

La vraie histoire

Dans la série, on voit régulièrement une personne de dos sans pouvoir l'identifier. Image: netflix

Tout commence en juin 2014. Derek et Maria Broaddus forment un couple épanoui, parents de trois enfants. Maria a grandi à Westfield et souhaite s’installer près de sa maison d’enfance. Derek est issu de la classe ouvrière et est le parfait exemple du transfuge de classes. Il est devenu vice-président d’une compagnie d’assurance à Manhattan et il gagne un salaire suffisamment conséquent pour acheter la maison de ses rêves, au 657 Boulevard à 1,3 million de dollars (deux millions de moins que dans la série). Trois jours seulement après l'achat, le père de famille reçoit la première lettre anonyme signée «The Watcher». Elle est adressée aux «nouveaux propriétaires». Si le ton est cordial au début de la lettre, il se durcit soudainement:

«Le 657 Boulevard est l'objet de ma famille depuis des décennies maintenant et à l'approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre sa seconde venue. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père dans les années 1960. C'est maintenant mon tour. Connaissez-vous l'histoire de cette maison? Savez-vous ce qui se cache entre les murs du 657 Boulevard? Pourquoi êtes-vous ici? Je vais le découvrir.»

Après ces quelques lignes glaçantes, le corbeau poursuit et menace les enfants du couple:

«Avez-vous besoin de remplir la maison avec le sang frais que j’ai demandé ? Tant mieux pour moi. Votre ancienne maison était trop petite pour votre famille grandissante ? Ou est-ce la cupidité qui vous pousse à amener vos enfants ici ? Une fois que je connaîtrai leurs noms, je les appellerai et les ferai venir à moi.»

Dans la série, Ryan Murphy brouille les pistes qui sont déjà bien confuses en ne mentionnant pas cette surveillance de génération en génération. Le reste des lettres est assez fidèle à la réalité.

Dans la série, la famille Brannock a deux enfants et non trois, comme dans la vraie vie. Image: netflix

Derek et Maria Broaddus attaquent les anciens propriétaires de la maison. Ils les accusent d’avoir caché les menaces du Watcher (l'observateur, en français). Pourtant, John et Andrea Woods affirment n’avoir jamais reçu de telles lettres en plus de vingt ans. Ils verrouillaient même rarement les portes. Dans la série pourtant, l'ancien propriétaire a lui aussi reçu des lettres anonymes qui l'ont poussé à déménager.

Les anciens propriétaires n'ont reçu aucune lettre.

Plus flippant encore, l'une des lettres mentionne les surnoms des enfants, ce qui signifie que le corbeau était assez prêt pour tout entendre. Les Broaddus décident d'informer la police. Des traces d’ADN sont prélevées sur l’un des courriers. L’ADN appartiendrait à une femme, mais aucune identité n’est révélée. Faute de preuves, les autorités penchent pour la théorie des voisins envieux ou des potentiels acheteurs déçus. Pour le couple, une chose est sûre, le corbeau vit près de leur maison.

Dans la série, le détective Chamberlain est dépeint comme quelqu'un d'assez incompétent. Image: netflix

Quelques jours après la première lettre, Maria, Derek et leurs enfants se rendent à un barbecue organisé en leur honneur de l'autre côté de la rue. Ils scrutent les invités comme si tout le monde était suspect. Ils n'ont parlé à personne du Watcher, comme la police leur a suggéré. Alors que le couple cherche des indices en scrutant chaque visage, les enfants jouent à travers la foule. «Nous n'arrêtions pas de leur crier de rester près de nous, raconte Maria au New York Magazine. Les gens ont dû penser qu'on était fous.»

Plusieurs semaines passent et le chef de la police explique aux Broaddus qu'à moins d'un aveu, il n'y avait pas grand-chose que le département pouvait faire. Frustré, le couple commence sa propre enquête. Comme dans la série, Derek devient particulièrement obsédé. Il a installé des caméras partout et passe des nuits accroupi dans le noir à regarder si quelqu'un observe la maison. Au journaliste du New York Magazine, Derek montre une carte indiquant la date à laquelle chacun des voisins du 657 avait emménagé - les Langford étaient les seuls à être là depuis les années 60 - avec des superpositions marquant les lignes de vue possibles pour estimer qui aurait pu entendre sa femme crier le nom de leurs enfants. Seules quelques maisons répondaient aux deux critères.

Comme dans la série, Derek devient particulièrement obsédé.

Comme dans la série, les Broaddus engagent un détective privé mais dans la réalité, il n'a rien trouvé d'intéressant. Ils ont également engagé Robert Lenehan, un ancien agent du FBI. Il a reconnu dans les lettres plusieurs tics démodés qui indiquaient un auteur plus âgé.

Bill Woodward, un peintre en bâtiment employé par les Broaddus, avait lui aussi remarqué quelque chose d'étrange. Le couple vivant derrière le 657 Boulevard gardait deux chaises de jardin étrangement près de la propriété des Broaddus. «Un jour, je regardais par la fenêtre et j'ai vu un homme âgé assis sur l'une des chaises. Il n'était pas face à sa maison - il était face aux Broaddus», a-t-il raconté au magazine.

Mitch et Mo sont les voisins des Brannock dans la série. Dans la vraie vie, ils pourrait être ce couple que le peintre en bâtiment a vu observer la maison du 657. Image: netflix

Mais à la fin de l'année 2014, l'enquête est au point mort. The Watcher n'avait laissé aucune trace numérique, aucune empreinte digitale. En décembre, la police de Westfield a dit aux Broaddus qu'ils étaient à court d'options. Derek a montré les lettres à son prêtre, qui a accepté de bénir la maison.

Six mois après avoir emménagé, la famille craque et déménage. Ils peinent à vendre la maison au prix souhaité car le monde de l'immobilier jacasse beaucoup. Ils reçoivent plusieurs offres bien en dessous du prix demandé, mais les Broaddus n'étaient pas prêts à prendre un tel risque financier et ne voulaient partager les lettres qu'avec les acheteurs potentiels.

En février 2017, ils trouvent enfin un locataire et un quatrième courrier est envoyé. Son contenu est encore plus violent que les trois précédents. Ce n’est qu’en 2019 que Derek et Maria Broaddus parviennent à vendre leur maison. Prix de la vente: 959 000 dollars, soit 400 000 dollars de moins que le prix d’achat. Les nouveaux occupants restent discrets et affirment n’avoir jamais reçu de lettres.

L'histoire du 657 Boulevard est popularisée grâce au Today Show sur la chaîne NBC. L'histoire devient virale et des dizaines de journalistes campent devant la maison des Broaddus qui a reçu 300 demandes des médias et qui n'en a répondu à aucune.

La bande-annonce👇

Un groupe d'internautes sur Reddit devient obsédé par cette histoire. Parmi les suspects proposés, on trouve une maîtresse éconduite, un agent immobilier éconduit, le projet d'écriture créative d'un lycéen local, le marketing de guérilla pour un film d'horreur ou juste des gosses qui cherchent à faire peur. Plusieurs hypothèses sont scénarisées dans la série.

Sous le feu de l'attention nationale, Barron Chambliss, un inspecteur chevronné de la police de Westfield, a été chargé d'examiner l'affaire. Il a découvert quelque chose de surprenant: les enquêteurs avaient fini par effectuer une analyse ADN sur l'une des enveloppes et déterminé que l'ADN appartenait à une femme.

Pearl et Jasper sont les voisins bizarres qui vivent depuis des années en face du 657 Boulevard. Image: netflix

L'agente immobilière serait-elle l'auteure des étranges lettres?

Chambliss a décidé de s'intéresser de plus près à Abby Langford, la sœur de Michael Langford, qui travaillait comme agente immobilière. Était-elle contrariée d'avoir manqué une commission à côté de chez elle? Chambliss a volé son ADN grâce à une bouteille d'eau, mais elle ne correspondait pas. Peu de temps après, le bureau du procureur a donné à Derek et Maria des nouvelles inattendues: ils n'ont pas voulu dire pourquoi ni comment, mais ils ont exclu les Langford comme suspects. Vous avez dit étrange?

Dans la série, le personnage de Karen est probablement inspiré d'Abby Langford. Elle désire la maison des Brannock. Elle arrive à ses fins mais à peine installée, des événements étranges se passent. Son chien est tué alors qu'elle est dans la maison.

Karen est l'agente immobilière amie de Nora Brannock. D'après l'enquête privée des Brannock, elle fait partie des suspects. Image: netflix

Dans la vraie vie, il n'a jamais été question de mystérieuses morts d'animaux de compagnie, de secte ou encore de tunnels secrets reliant les maisons environnantes. D'ailleurs, un inspecteur du bâtiment avait fait le tour de la maison et la seule chose qu'il avait relevé, c'était le manque d'isolation.

Mais les lettres sont bien réelles et d'autres maisons en ont reçu. Un an après les faits, Chambliss découvre qu'à peu près au même moment où les Broaddus avaient reçu leur première lettre, une autre famille de la rue avait reçu une note similaire de The Watcher. Les parents de cette famille vivaient dans leur maison depuis des années et leurs enfants étaient grands, ils ont donc jeté le courrier. Lorsque les enquêteurs ont parlé à la famille, ils ont confirmé que la lettre était similaire à celle des Broaddus. Son existence n'a fait que rendre l'affaire plus confuse.

Dans la vraie vie, les enfants de la famille Broaddus n'étaient pas au courant des lettres. Image: netflix

Une femme qui vivait dans le voisinage a raconté au journaliste du New York Magazine qu'après l'annonce de la nouvelle, elle et une dizaine de ses voisins s'étaient réunis dans la rue pour tenter de découvrir qui avait pu envoyer les lettres. Finalement, ils étaient arrivés à un consensus: «Peut-être que les Broaddus s'étaient envoyé les lettres à eux-mêmes?» La théorie étant que la famille avait réalisé qu'ils ne pouvaient pas se permettre la maison, et avaient concocté un plan pour se retirer de la vente. Ou Derek préparait une sorte de fraude à l'assurance. Ou ils étaient à la recherche d'un contrat de film. Dans la série, le père avoue avoir écrit l'une des lettres. Aucune de ces hypothèses ne tenait la route.

Bobby Cannavale joue Dean, le père de famille. Comme dans la vraie vie, cette affaire l'obsède. Image: netflix

The Watcher n'était plus la seule personne à envoyer des lettres anonymes à Westfield. La veille de Noël en 2021, plusieurs familles ont reçu une enveloppe dans leur boîte aux lettres. Elles avaient été remises en main propre au domicile des personnes qui avaient le plus critiqué les Broaddus en ligne. Les lettres dactylographiées étaient signées «Amis de la famille Broaddus».

The Watcher n'a jamais été identifié. Dans la série aussi, le mystère reste entier. Mais la fiction prétend qu'il y a un ou plusieurs passages secrets pour entrer dans la maison et que certains voisins sont de mèche.

