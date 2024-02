Image: imago-images

Cette série culte va-t-elle revenir? On pense que oui

La série ultra-populaire Downton Abbey pourrait bien revenir avec une septième saison.

Plus de «Société»

Le Daily Mail fait savoir qu'il tient une info exclusive. Et pour cause: on devrait à nouveau pouvoir entendre les clochettes raisonner dans le sous-sol des domestiques du château de Downton Abbey et suivre les pérégrinations de cette famille compliquée qui a conquis le cœur de millions de spectateurs dès 2010.

L'info du quotidien britannique a ça de surprenant que le tournage serait un secret bien gardé (mais pas assez apparemment):

«Le tournage dure depuis quelques semaines maintenant, tout est très, très secret» une source à dailymail

Pourquoi c'est super Downton Abbey

Le secret en question a fuité par une «source proche du projet». Elle ne révèle pas qui sont les acteurs qui participent à cette septième saison, mais indique que:

«Les personnes travaillant sur le plateau ont dû signer des accords de non-divulgation afin de ne pas dévoiler le jeu, mais le retour de Downton suscite beaucoup d'enthousiasme. C'était un succès énorme, et il y a tellement d'autres histoires à raconter qu'il semblait dommage de ne pas pouvoir en faire plus, mais ils ont réussi à le faire». source: dailymail

Et on comprend l'enthousiasme! Downton Abbey a su avec brio faire vivre la grande Histoire par le quotidien parfois insignifiant de ceux qui la traversaient:

Naufrage du Titanic (c'est sur ce fait que la série débute),

Troubles en Irlande,

Racisme et homophobie ordinaires,

Lutte des classes,

Montée de l'antisémitisme,

Première guerre mondiale,

Emancipation des femmes,

Bouleversements technologiques, et bien d'autres.

C'est peut-être ça le secret (le vrai) du succès de cette série: cette capacité à rendre compte de la marche de l'histoire lorsque l'on en est soi-même contemporain: en suivant la vie de cette famille de la haute société qui se voit déjà dépossédée de ses privilèges, et en se glissant dans la peau de ceux qui les servent et peuvent enfin espérer sortir d'un servage qui ne dit plus son nom.

Mis à part l'existence de ce projet qui arrive 8 ans après le dernier épisode, rien d'autre n'a donc filtré. Ni le casting, ni le lieu de tournage, ni à quelle période cette septième saison prendra place. Certains se plaisent à imaginer une ellipse de plusieurs années.

Quand va sortir la saison 7 de Downton Abbey?

Ce qu'il y a de bien avec les secrets, c'est qu'on n’est pas déçu quand le projet est retardé. Toutefois, selon la «source bien informée», cette septième saison devrait être sur nos écrans à la fin de cette année déjà.

(hun)