Ce genre de sourire sera peut-être bientôt de l'histoire ancienne grâce à un médicament que développent des chercheurs au Japon. Image: AP The Canadian Press

Ce médicament pourrait faire repousser nos dents

La perte des dents est un problème pour beaucoup. Mais des recherches pour les faire repousser sont en cours au Japon et les premiers résultats sont prometteurs.

Christiane braunsdorf

Plus de «Société»

Un article de

Chez les plus de cinquante ans, de plus en plus de personnes portent une prothèse dentaire. Grâce à des chercheurs japonais, cela ne sera peut-être plus nécessaire.

Il y a deux ans, des chercheurs de l'Université de Kyoto et de l'Université de Fukui ont découvert qu'un gène (USAG-1) empêchait certaines personnes d'avoir une dentition complète à l'âge adulte.

Ils ont alors essayé de supprimer cette protéine à l'aide d'anticorps monoclonaux. L'administration de ces anticorps à des souris et à des furets a effectivement donné des résultats: leurs dents ont poussé ou repoussé.

Comme l'ont rapporté plusieurs médias en citant le quotidien japonais The Mainichi, des scientifiques travaillent désormais à tester cette découverte révolutionnaire sur des humains et à développer un médicament à partir de ces résultats.

Bientôt des essais cliniques

Les essais cliniques devraient commencer en 2024. L'objectif est de produire une troisième génération de dents chez l'homme — dans un premier temps chez des patients souffrant d'un trouble génétique rare appelé anodontie. Il leur manque des dents qui ne se développent jamais.

Les espoirs vont bien au-delà de ce groupe de patients.

«Quoi qu'il en soit, nous espérons que le temps viendra où les médicaments pour la croissance des dents constitueront un troisième choix à côté des prothèses dentaires et des implants» Katsu Takahashi, responsable de l'étude

L'objectif est de mettre un médicament sur le marché d'ici 2030.

Traduit et adapté par Noëline Flippe