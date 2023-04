L'obésité n'est pas près de diminuer, y compris en Suisse

image: Shutterstock

Le monde ne cesse de grossir: voici les pays les plus touchés

Trop de calories, pas assez d'exercice: le monde devient de plus en plus gros. D'ici 2030, 20% des adultes souffriront d'obésité. En Suisse, ce chiffre atteindra même 25%.

Philipp Reich

Le monde devient de plus en plus gros: selon un rapport publié mi-mars par l'organisation à but non lucratif World Obesity Federation, environ 2,6 milliards d'adultes sont en surpoids. Près d'un milliard d'entre eux sont considérés comme obèses. L'obésité est définie à l'aide de ce que l'on appelle l'indice de masse corporelle (IMC). L'IMC d'une personne se calcule en divisant son poids par sa taille en mètres au carré. Si l'IMC est égal ou supérieur à 25, la personne est considérée en surpoids, et si l'IMC est supérieur ou égal à 30, elle est considérée comme obèse.

Même si l'IMC reste le facteur utilisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il est régulièrement remis en cause par certains spécialistes:

«L’IMC ne prend pas en compte les différentes masses qui composent le corps. Un athlète très musclé, ou une personne ayant une ossature dense auront un IMC élevé sans pour autant être en surpoids. Cette valeur est donc toujours valable, mais ne doit pas être prise comme référence unique.» Damien Galtier, diététicien nutritionniste Femmes actuelles

Actuellement, environ 14,2% des adultes souffrent d'obésité, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. D'ici 2030, il devrait atteindre 1,246 milliard de personnes, soit près de 20% de tous les adultes. Avec des problèmes prévisibles: l'obésité est en effet considérée comme un facteur de risque pour de nombreuses maladies graves telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et au moins treize types de cancer différents.

Les raisons sont multiples: une mauvaise alimentation, c'est-à-dire un apport excessif en graisses et en calories, et un manque d'exercice physique font que l'énergie non dépensée est stockée sous forme de graisse. Mais l'obésité a aussi d'autres causes: la prédisposition génétique, la disponibilité permanente de la nourriture, les troubles alimentaires, le manque de sommeil, le stress et la dépression n'en sont que quelques-unes.

Les pays industrialisés ne sont plus les seuls concernés: toutes les couches de la population et tous les groupes d'âge sont touchés dans presque tous les pays, comme l'a montré une vaste méta-analyse réalisée par un consortium international d'épidémiologistes, la «NCD Risk Factor Collaboration».

Le groupe de scientifiques a examiné et évalué les études publiées de 1975 à 2016 dans le monde entier sur le poids et la taille. Au total, les données de près de 130 millions d'adultes de plus de 200 pays ont été prises en compte dans l'enquête. Le résultat: une image presque complète du poids corporel de la population mondiale.

En 2016, les taux d'obésité les plus élevés ont été enregistrés dans les nombreux Etats insulaires du Pacifique, aux Etats-Unis et au Canada, ainsi que dans des pays arabes comme l'Arabie saoudite, la Turquie ou l'Egypte. En revanche, l'obésité est la moins répandue dans les pays asiatiques comme le Vietnam, le Bangladesh, le Cambodge, l'Inde et le Japon.

Les 10 pays avec le plus d'obésité (en 2016)

Nauru, où 61,0% des habitants ont un IMC ≥30 Iles Cook (NZ), où 55,9% des habitants ont un IMC ≥30 Palau, où 55,3% des habitants ont un IMC ≥30 Iles Marshall, où 52,9% des habitants ont un IMC ≥30 Tuvalu, où 51,6% des habitants ont un IMC ≥30 Nioué (NZ), où 50,0% des habitants ont un IMC ≥30 Tonga, où 48,2% des habitants ont un IMC ≥30 Samoa, où 47,3% des habitants ont un IMC ≥30 Kiribati, où 46,0% des habitants ont un IMC ≥30 Micronésie, où 45,8% des habitants ont un IMC ≥30

Plus loin: le Koweït se classe 11e, les Etats-Unis 12e, la Jordanie 13e, L'Arabie saoudite 14e, le Qatar 15. La Suisse occupe la 112e position du classement.

Les 10 pays avec le moins d'obésité

Vietnam, où 2,1% des habitants ont un IMC ≥30 Bangladesh, où 61,0% des habitants ont un IMC ≥30 Timor oriental, où 3,8% des habitants ont un IMC ≥30 Inde, où 3,9% des habitants ont un IMC ≥30 Cambodge, où 3,9% des habitants ont un IMC ≥30 Népal, où 4,1% des habitants ont un IMC ≥30 Japon, où 4,3% des habitants ont un IMC ≥30 Ethiopie, où 4,5% des habitants ont un IMC ≥30 Corée du Sud, où 4,7% des habitants ont un IMC ≥30 Erythrée, où 5,0% des habitants ont un IMC ≥30

Le nombre de personnes obèses est en constante augmentation depuis quelques décennies: en 1975, seuls 5% des adultes dans le monde étaient obèses. Selon les prévisions de la World Obesity Federation, ce chiffre aura quadruplé d'ici 2030, les Etats insulaires du Pacifique continuant à occuper les premières places avec parfois des valeurs atteignant 70% de la population adulte totale.

Les Etats-Unis seront le premier pays industrialisé à suivre, à la 14e place. Environ 47% des adultes américains auront un IMC de 30 ou plus en 2030. En Europe, les leaders du classement seront la Grande-Bretagne (37%), l'Irlande, la Hongrie et la Croatie.

Et en Suisse?

En comparaison internationale, la Suisse se situera en 2030 dans la moyenne, avec une proportion de 25,3% d'obèses. En comparaison européenne, notre pays sera bien placé. Selon les prévisions actuelles, seules la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie et l'Italie afficheront des valeurs inférieures.

L'augmentation dans les prochaines années sera plus importante chez les hommes, qu'afficheront un taux d'obésité de 29,4%.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder