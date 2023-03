Voici pourquoi se curer le nez est (très) mauvais pour votre santé

Il y a des questions que l'on n'ose pas poser, même à son médecin. Et celle-ci en fait partie: quel est le danger du curage de nez? Un oto-rhino-laryngologiste nous éclaire sur la question.

Tobias Schormann

Se curer souvent le nez n'est pas seulement rebutant, mais peut aussi avoir de graves conséquences, selon Michael Deeg, oto-rhino-laryngologiste. A trop le faire, plusieurs blessures peuvent en résulter, comme des saignements du nez, souvent observés chez les enfants. En effet, la cavité nasale abrite plusieurs vaisseaux très près de la surface, et lorsque nous nous curons le nez, nous risquons de les faire éclater.

La cloison nasale est en outre une «structure sensible», comme l'explique Michael Deeg. Dans le pire des cas, un trou peut se former, ce qui se manifeste par exemple par un sifflement lors de la respiration. En se curant le nez, on provoque à chaque fois de petites blessures des muqueuses qui peuvent causer des inflammations.

S'ensuit donc parfois un cercle vicieux, nous explique le spécialiste. Une cavité nasale irritée et blessée provoque des démangeaisons, ce qui entraîne à son tour des inflammations et des saignements ainsi que de nouvelles croûtes sur les muqueuses – et c'est l'effet boule de neige assuré. Un nez sain quant à lui n'est pas constamment rempli de crottes de nez.

Comme l'explique Michael Degg, il est fortement déconseillé de se curer le nez en hiver, lorsque les pièces sont chauffées. En effet, les muqueuses n'apprécient que modérément l'air sec.

Comment traiter un nez irrité?

Les personnes concernées par le problème ont souvent de légères traces de sang dans leur mouchoir lorsqu'elles se mouchent. «Si cela saigne vraiment, cela devrait être un signal d'alarme», déclare le spécialiste.

Mais comment soigner une telle irritation? Dans un premier temps, il faut traiter les inflammations avec des pommades par exemple. A plus long terme, des soins continus – par exemple à l'aide d'un rinçage régulier du nez, peuvent aider.