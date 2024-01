Des bergers préhistoriques ont eu une immense influence sur notre santé

Des gènes vieux de 34 000 ans influencent notre santé (et pas que). Une vaste étude nous en apprend plus sur nos ancêtres et explique aussi pourquoi les Européens sont davantage atteints par certaines maladies.

Les gènes anciens influencent notre santé: dans le cadre d'une vaste étude, une équipe internationale a examiné le patrimoine génétique de personnes ayant vécu à différentes époques, jusqu'à -34 000 ans. Les scientifiques se disent étonnés par les résultats, publiés cette semaine dans la revue Nature.

Qu'est-ce que les chercheurs ont étudié?

L'équipe, composée de 175 scientifiques de 22 pays, dont une chercheuse de l'Institut suisse de bioinformatique à Lausanne, a créé la plus grande base de données d'ADN humain ancien au monde.

Fosse Yamnaya, Oblast de Volgograd. Image: wikimedia

Pour ce faire, ils ont analysé les os et les dents de près de 5000 squelettes, de l'âge de pierre à l'âge du bronze, de l'ère des Vikings jusqu'à une époque lointaine du Moyen-Âge, comme l'écrivent les universités de Cambridge et de Copenhague dans un communiqué.

Une maladie auto-immune venue de la steppe

L'une des conclusions est que le risque accru de sclérose en plaques (SEP) dans le nord-ouest de l'Europe par rapport à d'autres régions peut être attribué à des éleveurs de bétail venus de l'est il y a environ 5000 ans.

Les chevaux ont été domestiqués dans la steppe pontique-caspienne. Image: wikimedia

En effet, certains gènes qui augmentent le risque de SEP ont «migré» vers le nord-ouest de l'Europe avec le peuple de bergers Yamnaya de la steppe pontique, une région qui comprend des parties de l'actuelle Ukraine, du sud-ouest de la Russie et de l'ouest du Kazakhstan.

Les auteurs supposent que les gènes qui favorisent la sclérose en plaques pourraient avoir donné aux bergers un avantage de survie. Très probablement en les protégeant des infections causées par leurs moutons et leurs bovins. William Barrie, de l'Université de Cambridge, note:

«Ces résultats nous ont tous stupéfiés. Ils représentent un énorme progrès dans notre compréhension de l'évolution de la sclérose en plaques et d'autres maladies auto-immunes.»

Les Yamnayas ont aussi eu un autre impact

Selon l'analyse, la différence de taille entre les humains du nord-ouest et du sud de l'Europe peut également être attribuée aux Yamnayas. L'influence des bergers a entraîné une prédisposition génétique à une plus grande taille.

Par ailleurs, les scientifiques mettent en relation des variantes génétiques liées au risque de diabète de type 2 et de maladie d'Alzheimer avec l'ascendance de chasseurs-cueilleurs occidentaux.

L'analyse de l'ADN des habitants préhistoriques d'Eurasie a en outre montré que la tolérance au lactose – la capacité à digérer le sucre contenu dans le lait – est apparue en Europe il y a environ 6000 ans. Et la capacité à mieux survivre sur un régime riche en légumes a été inscrite dans les gènes des Européens au début du néolithique, il y a environ 5900 ans.

Ces résultats ne concernent pas encore l'ensemble des 5000 génomes analysés, a déclaré le responsable de l'étude Eske Willerslev, de l'Université de Copenhague. Selon le chercheur, d'autres analyses devraient permettre d'en savoir plus sur les marqueurs génétiques de l'autisme, de la schizophrénie, des troubles bipolaires et de la dépression, notamment. (jah/avec ats)