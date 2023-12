Vidéo: watson

Le crâne d'un «T-Rex des mers» a été découvert au Royaume-Uni

Le crâne d'un monstre marin, en excellent état de conservation, a été découvert sur une plage du Royaume-Uni, pour la plus grande joie des scientifiques.

C'est une découverte exceptionnelle qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur l'un des prédateurs les plus redoutables ayant jamais vécu. Il y a environ 150 millions d'années, les pliosaures régnaient dans les océans.

Ce crâne, mesurant deux mètres de long, est l'un des plus complets jamais trouvés. La découverte a été faite au hasard lors d'une promenade sur une plage. Le passionné de fossiles Phil Jacobs a repéré l'extrémité du museau du pliosaure. C'est par le biais d'un drone que le reste du crâne a pu être localisé au niveau d'une falaise.

Une vaste opération de plusieurs mois a permis d'extraire le fossile sans l'endommager. Pour les scientifiques, compte tenu de l'état d'érosion de la région, cette découverte est une opportunité unique d'en apprendre davantage sur ces créatures préhistoriques et leur écosystème.

Image: Wikipédia

Le pliosaure a dominé les mers et les océans au cours du Mésozoïque (−252,2 à −66,0 Ma). Il mesurait entre 10 et 12 mètres de long et, comme tous les prédateurs, était taillé pour la chasse. Il pouvait se mouvoir rapidement dans l'eau à l'aide de quatre puissantes nageoires et sa mâchoire était constituée de 130 dents avec une puissance de 33 000 newtons, soit deux fois plus que le plus grand de nos crocodiles. L'expert Andre Rowe de l'Université de Bristol le qualifie même de« Tyronnosaure Rex du monde sous-marin».

Les chercheurs ont également découvert un trou sur la tête du pliosaure qui pourrait indiquer un troisième œil. Cet organe, nommé œil pariétal, est un organe photosensible situé sur le haut du crâne de certains reptiles. Cela aurait pu aider le prédateur à localiser ses proies.

Ce spécimen britannique, particulièrement massif, semble offrir encore quelques promesses. Les quelques vertèbres accrochées à son crâne laissent penser que le reste de son squelette pourrait bien être encore là, quelque part dans la falaise. Un défi enthousiasmant pour les scientifiques, qui n'attendent que l'érosion de la zone pour en découvrir plus. (sbo)