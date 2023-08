Voici le moment précis où boire un café serait efficace

Il vaut mieux ne pas boire sa première tasse de café au lever. Selon un scientifique, il y a une meilleure heure pour cela.

Les gens qui boivent du café le soir peuvent avoir des difficultés à s'endormir. Ça, tout le monde le sait, mais ce que l'on ignore, c'est qu'il existe apparemment aussi un moment précis de la journée où le café est le plus efficace.

Selon Steven Miller, neuroscientifique à l'Université des sciences de la santé du Maryland, vous devriez boire votre premier café au moins une heure et demie après vous être levé. Le scientifique explique cela par le taux de cortisol, qui augmente et diminue plusieurs fois au cours de la journée. Le cortisol est une hormone du stress qui est fortement liée au niveau d'éveil et qui stimule le métabolisme.

Selon une étude de l'université de Sheffield à laquelle Miller se réfère, le taux de cortisol dans le corps est particulièrement élevé en moyenne entre huit et neuf heures. Le corps se charge donc lui-même de se réveiller à ce moment-là. La caféine contenue dans le café n'a donc aucun avantage supplémentaire si elle est consommée à ce moment-là. Au contraire, selon le scientifique Miller, le corps pourrait alors développer une résistance à la caféine. Cela signifie qu'il en aurait besoin de plus à l'avenir pour obtenir l'effet habituel.

Pour les personnes qui se lèvent vers 8 heures, le café serait donc probablement plus efficace entre 9h30 et 11h30, lorsque le taux de cortisol dans le sang est particulièrement bas. Le corps peut alors mieux assimiler la caféine.

A midi et dans l'après-midi, le taux de cortisol monte encore une fois en flèche. De la même manière qu'immédiatement après le lever, entre 12h et 13h et entre 17h30 et 18h30, une dose de café ne serait pas aussi efficace qu'à d'autres moments de la journée, selon le scientifique Miller.

A propos de cette étude

Steven Miller fonde ses recommandations principalement sur une étude de l'université de Sheffield. Celle-ci s'est penchée sur la manière dont la concentration de cortisol dans le sang évolue au cours de la journée. L'étude n'a, toutefois, pas analysé explicitement les interactions entre le café et le cortisol. La théorie de Miller devrait donc encore être vérifiée dans le cadre d'une expérience.

Il convient également de noter que le rythme veille-sommeil de chaque personne est déterminé génétiquement. Il est également influencé par certains facteurs externes, tels que la lumière, les horaires de travail variables ou le stress. Il est donc probable que le cortisol ne soit pas au même niveau chez tout le monde au même moment après le lever. Il n'est donc pas certain que la règle de l'heure et demie s'applique à tout le monde.