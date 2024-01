Un prof peut-il coucher avec son élève majeur? On a posé la questions aux gymnasiens.

Est-ce ok de coucher avec son prof? «On n'est pas assez matures»

Suite à l'éclatement d'une affaire de mœurs dans un lycée de La Chaux-de-Fonds, une pétition souhaite interdire les relations intimes consentantes entre enseignants et élèves. watson a demandé leurs avis à des gymnasiens.

Lancée le 5 janvier dans le canton de Neuchâtel, une pétition demande l'instauration d'un code de déontologie interdisant explicitement les rapports sexuels consentants entre élèves et enseignants. Cette pétition fait suite au licenciement d'un professeur du lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds, qui avait entretenu des relations sexuelles avec trois de ses élèves de 2000 à 2020. Que pensent des gymnasiens romands de ces relations intimes? watson a pris le pouls aux gymnases (lycées) de la Cité et du Bugnon.

«En vrai, c'est pas ouf»

Vendredi 19 janvier, midi, malgré la bise glaciale qui souffle sur Lausanne, nous interceptons une dizaine d'élèves autour des gymnases de la Cité et du Bugnon. Le cas neuchâtelois, personne n'en a entendu parler, mais la question des relations sexuelles entre enseignant et élève suscite beaucoup de réactions et de débats. «Franchement, je pense que le prof doit se retenir, en vrai, c'est pas ouf ce genre de chose», nous répond spontanément Gabriel, 17 ans, entouré de son groupe d'amis, il poursuit:

«Majeur ou non, ce n'est pas important. C'est le fait que cela soit un professeur, c'est malsain» Gabriel, 17 ans, élève, gymnase la Cité, Lausanne

Sa camarade Sarah le reprend: «Si la personne est consentante et majeure, c'est bon, elle fait ce qu'elle veut.» Le groupe de cinq amis s'anime. A partir d'une question pouvant de prime abord sembler banale, on glisse peu à peu dans le débat d'opinions. Théophile, 17 ans, ajoute qu'il n'y a «rien d'illégal de coucher entre adultes consentants».



Légalité versus moralité, chacun argumente sur le bienfondé d'une relation amoureuse prof-élève. Théophile ajoute que l'enjeu réside dans la légalité de la relation, sa réponse fait réagir son amie Sarah qui évoque le cas d'un enseignant d'un gymnase lausannois qui aurait entretenu une relation intime avec une de ses étudiantes:

«Ça avait beaucoup choqué à l'époque, tout le monde en parlait»

En évoquant cette histoire, nous l'interrogeons sur les répercussions que peut avoir ce type de relation, le groupe s'accorde à dire que «ça poursuit l'enseignant durant des années et encore aujourd'hui».

«On n'a pas la maturité»

Nous laissons le groupe d'amis débattre sur le sujet lorsque nous croisons Tania et Roberto sur le pont Bessière. L'opinion de la jeune femme est sans appel:

«C'est plus que bizarre ce genre de relation. Les profs ont un rôle de modèle, ils sont là pour nous guider et pas faire ce genre de chose» Tania, 17 ans, gymnasienne, la Cité

La question du rôle de l'enseignant et de l'ascendant que celui-ci peut avoir dans leur relation est relevée plusieurs fois, surtout par les jeunes femmes que nous avons interrogées.

«A notre âge, on n'a peut-être pas la maturité psychologique pour faire ce genre de chose, on est trop jeune» Garance, 17 ans, gymnase du Bugnon

Son ami Maxime acquiesce, mais selon lui, le problème principal viendrait d'un certain favoritisme si la relation de couple se forme au sein de la même classe. «Si le prof est amené à noter l'élève, ça peut poser de gros problèmes.» Tous les étudiants interrogés semblent s'accorder sur des circonstances qu'ils qualifient d'«aggravantes» comme la présence du couple dans la même classe, la peur du favoritisme et de l'abus de pouvoir. Et la situation peut même s'inverser:

«Si ça va plus entre eux, le prof peut lui filer de mauvaises notes» Florian élève au Bugnon

Avant de laisser nos gymnasiens à leur pause de midi, on leur demande s'ils ont eu vent de cas similaires au sein de leur établissement, Maxime réagit aussitôt, «Pas ici, mais dans un autre gymnase de Lausanne, tout le monde le sait».