Vous êtes frustré au lit? C'est peut-être à cause de ceci

Le sexe, ça fait du bien — surtout avec le bon ou la bonne partenaire. Pourtant, selon une étude, ce qui fait qu'une séance de galipettes soit excitante et satisfaisante n'est pas forcément liée à ce que vous pourriez penser...

Prendre son pied au lit, tout le monde en a envie. Des relations sexuelles satisfaisantes sont un élément important d'une vie de couple réussie. Une bonne alchimie au sein du couple, une communication ouverte, des positions excitantes... ces éléments ne sont pourtant pas les seuls qui font que le sexe est réellement satisfaisant, comme l'explique une étude danoise et norvégienne publiée dans le Journal of Sexual Medicine.

Les auteurs ont interrogés plus de 2900 hommes et femmes en relation au sujet de la satisfaction sexuelle qu'ils éprouvent au sein de leur couple. Une tendance claire a émergé: ceux qui estiment avoir une vie sexuelle épanouie sont aussi ceux qui sont le plus satisfaits de leur apparence. Les personnes qui se considèrent comme peu attractives sont aussi celles qui prennent le moins de plaisir au lit.

Être dans le moment présent

A la tête de l'étude, la chercheuse Camilla Stine Øverup explique le résultat ainsi: plus une personne se sent à l'aise avec elle-même et son apparence, et plus elle pourra vivre l'expérience sexuelle dans le moment présent, s'adonner au plaisir et être réceptive aux sensations que le sexe lui procure.

«La recherche suggère que la satisfaction liée à son apprence est associée à la satisfaction sexuelle» Camilla Stine Øverup

L'étude remarque que ce problème ne touche pas particulièrement plus les femmes ou les hommes. Il peut entraîner des problèmes sexuels voire des difficultés à avoir une vie sexuelle épanouie.

Attention au «spectatorisme»

Professeure en psychologie médicale à l'université de Copenhague, Annamaria Giraldi, explique également le concept de «spectatorisme»: lors de celui-ci, la personne en plein ébat sexuel prend du recul mental sur sa performance et observe celle-ci à la troisième personne.

«Ceux qui se soucient de leur apparence physique durant le rapport sexuel ne peuvent pas complètement se laisser aller et ressentent moins de plaisir et d'excitation» Camilla Stine Øverup

La conséquence, c'est que cet état empêche de pleinement vivre ses sensations. Et ce phénomène, ce sont notamment les personnes les moins à l'aise avec leur corps qui le vivent.

«Les femmes et les hommes qui ne sont pas satisfaits de leur apparence doivent apprendre à regarder leur corps un peu différemment», explique Giraldi. En cause: un jugement trop sévère envers celui-ci. Elle conseille également des exercices de plein conscience pour mieux se reconnecter avec son corps.