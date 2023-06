Voici à quelle fréquence les gens font vraiment l'amour

Une fois par semaine ou par mois? La fréquence des rapports sexuels chez la plupart des gens dépend aussi de l'âge.

Jennifer Buchholz

Les gens font-ils vraiment l'amour aussi souvent qu'ils le disent? Ou beaucoup moins souvent? Ou même plus souvent? C'est ce que le portail de rencontres en ligne Elitepartner a voulu savoir en interrogeant 4395 personnes âgées de 18 à 69 ans.

Résultat: 24% des personnes interrogées ont déclaré avoir des rapports sexuels plusieurs fois par semaine. Une même proportion a répondu faire l'amour plusieurs fois par mois. Un peu moins d'un couple sur cinq (19%) fait l'amour une fois par semaine. Les rapports sexuels sont encore plus rares pour 14% des personnes interrogées, et près d'une personne sur dix n'en a pas eu du tout au cours des douze derniers mois.

L'enquête montre également que l'âge a une influence sur la fréquence. Ainsi, la plupart des 18-30 ans (35%) ont en moyenne des rapports sexuels plusieurs fois par semaine. Chez les adultes entre 30 et 41 ans, c'est près d'une personne sur trois (28%) qui prend du plaisir aussi souvent avec son partenaire; entre 41 et 60 ans, c'est à peine une personne sur cinq (21,5 %). Cette tranche d'âge (41 à 60 ans) a plutôt tendance à faire l'amour plusieurs fois par mois (24%). Et les plus de 60 ans? Parmi eux, une personne sur quatre (25%) déclare faire l'amour plusieurs fois par mois avec son partenaire.

D'ailleurs, au cours des trois premiers mois de relation, la plupart (51%) des femmes et des hommes interrogés ont encore des rapports sexuels plusieurs fois par semaine. Mais au fil des ans, ce nombre diminue. En moyenne, la fréquence se stabilise à «plusieurs fois par mois».

Certes, les personnes en couple sont globalement plus satisfaites de leur vie sexuelle que les célibataires, mais ce sentiment s'estompe au fil des années de relation. C'est autour de la 20e année de relation que les femmes et les hommes sont les plus insatisfaits sexuellement. A partir de la 30e année de relation, la situation s'améliore à nouveau.

Si l'on se base sur l'âge, les jeunes de 18 à 20 ans sont les plus satisfaits avec leur vie sexuelle. Ensuite, le sentiment de bonheur est en baisse constante. Ce n'est qu'à partir du milieu de la cinquantaine que l'on observe un léger rebond et que la satisfaction sexuelle des femmes et des hommes augmente à nouveau légèrement.

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)

