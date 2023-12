Pourquoi les pénis sont en danger à Noël

Pour célébrer leur amour, certains couples font sans doute preuve d'un peu trop de sauvagerie. Une étude montre que la période de Noël est celle où l'on enregistre le plus de ruptures de pénis. Mais pourquoi?

Lynn Zimmermann / t-online

Un article de

Les gens montrent leur amour à Noël de manières très différentes. Certains offrent des expériences communes ou des cadeaux coûteux, d'autres se lancent dans des aventures romantiques et charnelles, parfois sauvages et acrobatiques. Ces dernières ne semblent pas être sans danger, si l'on en croit une étude récente de la clinique universitaire de Munich.

Noël est propice aux fractures du pénis

Selon ce rapport, les fractures du pénis, comme on les appelle dans le jargon médical, se produisent particulièrement souvent à Noël. La plupart des cas ont été constatés entre le 24 et le 26 décembre. Si chaque jour était comme Noël, il y aurait 43% de fractures du pénis en plus en Allemagne, résument les auteurs.

Autre fait intéressant: les hommes particulièrement jeunes ne sont pas les seuls à célébrer la fête de l'amour par des ébats endiablés. L'âge moyen des patients souffrant d'une fracture du pénis est de 42 ans. Pour leur étude, les chercheurs ont analysé les données de 3 421 hommes qui ont été hospitalisés entre 2005 et 2021 avec un diagnostic de «fracture du pénis».

Fracture du pénis: elle se produit lorsque le pénis en érection est plié soudainement ou comprimé pendant les rapports sexuels

Pourquoi à Noël précisément?

Selon les médecins, l'augmentation du nombre de fractures du pénis à Noël pourrait être liée au fait que cette période festive offre plus de temps pour se retrouver à deux. Cette théorie est étayée par un autre résultat de l'étude: selon ce dernier, le risque de fracture du pénis est également augmenté de 58% pendant les week-ends.

De plus, selon l'étude, le nombre de patients hospitalisés pour une fracture du pénis est également plus élevé pendant les mois d'été, où les vacances sont nombreuses. Les fractures du pénis surviennent donc le plus souvent lorsque les hommes ou les couples ont plus de temps libre.

Que se passe-t-il en cas de fracture du pénis?

Même si l'on parle de fracture du pénis, il serait plus approprié de parler de déchirure du pénis. En effet, si le pénis se plie soudainement, la fine couche de tissu conjonctif qui entoure les corps caverneux (tunique albuginée) ainsi que les corps caverneux eux-mêmes se déchirent. L'intensité de la blessure dépend de l'intensité du choc et de l'angle d'impact du pénis.

Lorsqu'une fracture du pénis se produit lors d'un rapport sexuel, les personnes concernées l'entendent généralement clairement. En effet, la blessure s'accompagne souvent d'un craquement bruyant. De plus, la fracture du pénis s'accompagne d'une douleur soudaine et, en très peu de temps, le pénis gonfle, devient bleu et se plie. Cela s'explique par le fait que la déchirure de la couche de tissu conjonctif entraîne une violente hémorragie autour du corps caverneux. Plus tard, les tissus peuvent à nouveau gonfler en raison de la blessure.

Après une fracture du pénis, les personnes concernées ne devraient pas hésiter longtemps. En effet, plus l'homme attend avant de consulter un médecin, plus le risque de séquelles à long terme est grand. Si la blessure est minime, la déchirure se résorbe d'elle-même. Néanmoins, les hommes doivent se ménager physiquement pendant deux à quatre semaines, ne pas avoir de relations sexuelles et refroidir le pénis si nécessaire. Si la blessure est plus importante, le pénis doit être opéré. Si l'opération n'est pas effectuée ou si elle est effectuée trop tard, des complications à long terme telles qu'une courbure du pénis ou des troubles de l'érection peuvent survenir.

Traduit et adapté par Noëline Flippe