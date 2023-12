C'est la journée de l'orgasme! 15 fun facts pour bien en profiter

Une définition de l'orgasme, par Profa.ch:

Parmi les diverses définitions proposées en sexologie, retenons celle que propose F. Bianchi Demicheli qui met en lumière son origine neuro-psycho-physiologique: «Du grec orgasmos, lui-même d’orgâo et du verbe orgän, le terme orgasme signifie: «je suis entièrement agité»; «bouillonner d’ardeur». Sa racine fondamentale «varg» signifie «bouger», «agir». Dérivé de urg’as, il exprime aussi l’exubérance de force, l’énergie et le jus».



«L’orgasme correspond au pic du plaisir sexuel avec déclenchement de la tension sexuelle et des contractions rythmiques des muscles périnéaux et des organes pelviens liés à la reproduction. Au sens physiologique, l’orgasme survient au plus fort de l’excitation et reflète l’expression d’un plaisir intense».