Vrai ou faux orgasme, comment savoir? Les explications d'une experte

«Pendant l'orgasme, la respiration d'une femme s'accélère. De plus, lors d'un orgasme, la femme se crispe, ses muscles se tendent - un processus tout à fait normal et non contrôlé.»

Qu'il s'agisse d'une performance pour mettre fin à l'acte (Sex and the City), d'un orgasme simulé en public (Quand Harry rencontre Sally) ou d'un orgasme réel qui change la vision de la vie (Pleasantville), les films traitent depuis longtemps de ce sujet, mais presque toujours du point de vue des femmes.

On en a parlé avec Mignon Kowollik. Elle travaille comme coach en sexualité pour les couples et les célibataires à Hambourg. Elle est également conseillère sur le site Ashley Madison.

Brangelina, le conte de fées qui a viré au cauchemar

Presque aussi longue que leur histoire d'amour, la guerre entre les «Brangelina» est loin du dénouement: Brad Pitt vient de déposer une énième plainte contre son ex-femme, Angelina Jolie, début juin. Retour sur un feuilleton aux relents de vinasse, qui mêle gosses, fric, rancœurs et château provençal.

Il était une fois un «power couple». Le plus bandant, le plus riche, le plus désirable de la planète. Une union idyllique de dix années, suivi d'un divorce sanglant, qui traîne depuis sept ans. Difficile, à présent, de ne pas associer les Brangelina à un énorme gâchis. Un amas de ruines dorées, d'amertume et de douleurs inutiles, entre les vignobles français et la colline d'Hollywood.