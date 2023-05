Une société suisse donne congé à ses employés pour qu'ils se masturbent

Amorana, le sex-shop en ligne le plus visité de Suisse, a décidé de faire une surprise à ses collaborateurs.

La boutique en ligne érotique la plus visitée de Suisse a eu une (super) idée: tous les collaborateurs bénéficient d'un jour de congé le vendredi 12 mai pour «l'amour de soi et la santé mentale», comprendre: la masturbation.

Au marketing on assure: «Nos employés sont très contents de ce jour de congé supplémentaire»

Amorana explique que cette journée a lieu dans le cadre de «Masturbation May». Vous l'aurez compris, mai est le mois de la masturbation et l'objectif est de démystifier les tabous entourant le sexe en solo et sensibiliser aux avantages de ce dernier pour la santé mentale (et la santé en général d'ailleurs).

Les personnes qui se masturbent dorment mieux, gèrent mieux le stress et renforcent leur estime de soi. En outre, l'onanisme aiderait les femmes en cas de douleurs menstruelles ou de douleurs dues à l'endométriose. La masturbation a également des avantages pour les hommes, en atténuant les problèmes de prostate notamment. Et les rapports sexuels avec un ou une partenaire seraient aussi meilleurs.

Et pour ceux qui auraient commandé des jouets coquins chez Amorana, pas de panique! Les employés ne bossent pas demain (on l'aura compris 👀), c'est donc la direction – détail piquant – qui s'est sacrifiée pour gérer les envois. (jah)