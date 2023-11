Image: Shutterstock

Les sextoys ont un danger caché

Les sextoys ont la cote en Suisse et dans le monde. Une nouvelle étude révèle cependant des dangers liés à l'utilisation de vibromasseurs et autres accessoires.

Les jouets sexuels se sont fait une place dans de nombreuses chambres à coucher. Les vibromasseurs, perles anales et autres accessoires présentent toutefois un danger qu'une nouvelle étude menée par deux chercheuses des universités américaines Duke et Appalachian State met en lumière.

Christine Hendren et Joana Sipe ont examiné plusieurs sextoys pour leur étude, publiée dans la revue spécialisée Microplastics and Nanoplastics. Elles ont découvert que les microparticules contenues dans ces jouets peuvent s'accumuler dans le corps des utilisateurs. L'augmentation des déchets plastiques dans les océans ayant entraîné le développement d'une nouvelle maladie chez les oiseaux, on suspecte des risques similaires pour les humains.

Selon l'étude, les perles dites anales sont particulièrement dangereuses. Ce sont elles qui transfèrent le plus de microplastiques nocifs dans le corps. Suivent juste ensuite les doubles vibromasseurs qui stimulent à la fois le vagin et le clitoris. D'autres sextoys à usage anal arrivent en troisième position. Enfin, les jouets sexuels à usage externe présentent un risque moindre en la matière.

