Pour les opposants, il est donc clair que seuls les Etats qui contrôlent l'ensemble du trafic Internet peuvent appliquer efficacement les blocages de réseaux. Le Parti pirate est encore plus critique. Les mesures demandées «encourageraient la collecte de vastes profils de personnalité et révéleraient notamment les tendances sexuelles et le comportement des utilisateurs», prévient-il.

Plus de la moitié des moins de 18 ans en Suisse ont déjà regardé un film porno sur Internet. C'est ce que montre la dernière étude James de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). Le conseiller national zurichois du Parti Evangélique suisse Nik Gugger souhaite donc mieux protéger les enfants et les jeunes des contenus pornographiques.

Les moins de 16 ans ne doivent plus avoir accès aux sites pornographiques. Les politiques helvétiques envisagent un blocage pour les jeunes. Mais est-ce réalisable? Et qu'est-ce que cela implique pour les adultes?

Harry et Meghan ont surjoué la «course poursuite effrayante»

Moins de deux semaines après l'illustre couronnement du paternel, il fallait bien aux Sussex un retour tonitruant sur le devant de la scène... Quitte à abuser du mélodrame. Décryptage d'une course-poursuite au scénario maladroit.

On a bien cru voir venir leur dernière heure. Une tragique répétition de l'histoire. Mercredi, par l'entremise de leur porte-parole et biographe sur Twitter, Harry et Meghan révèlent, dans un communiqué au ton solennel, avoir frôlé le «drame», au terme d'une chasse «catastrophique» dans les rues de New York, poursuivis par un essaim de paparazzi «très agressifs».