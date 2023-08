Si ce couple est allemand, leur rapport a des chances de durer plus longtemps que celui d'un couple suisse. Image: shutterstock

Qui sont les meilleurs coups? Les Suisses ou les Allemands?

Parship a mené une étude et a découvert que nos préférences sexuelles sont légèrement différentes de celles de nos voisins allemands et autrichiens.

Anna Von Stefenelli / watson.de

Un petit coup rapide, un rapport sexuel prolongé ou alors une séance de tantra de plusieurs heures? Les préférences sexuelles concernant la durée de l'acte ne sont pas seulement individuelles, mais dépendent aussi de la forme du jour. Comme des études l'ont déjà montré à plusieurs reprises, il existe néanmoins des tendances culturelles concernant la durée optimale pour prendre du plaisir ensemble au lit - ou ailleurs.

Apparemment, il existe des divergences entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête récente menée par l'agence de rencontre en ligne Parship.

Afin de déterminer les préférences et les habitudes des personnes dans la région dite «DACH», Parship a mené une enquête auprès d'environ 1000 participants d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Notamment en ce qui concerne les préliminaires et les moments de câlins langoureux. Il en ressort des différences notables.

Les préliminaires

Tendres caresses, attouchements et baisers torrides - avant que la passion ne se déchaîne, les préliminaires jouent un rôle décisif. Mais combien de temps durent-ils en moyenne?

Les témoignages en provenance d'Allemagne sont clairs: un préliminaire d'environ un quart d'heure (15,4 minutes) est considéré comme approprié. En Suisse, la plupart des gens partagent cet avis, avec une moyenne de 14,8 minutes. C'est en Autriche que l'on va le plus vite en besogne, avec une moyenne de 13 minutes seulement pour les «préparatifs».

Il est intéressant de noter que l'étude révèle également des différences entre les sexes: les hommes allemands s'accordent ainsi en moyenne sur 16 minutes de préliminaires, tandis que les femmes se contenteraient de 14,8 minutes en moyenne. Ces durées placent les hommes allemands en tête de la comparaison entre les pays (hommes suisses: 15,3 minutes; hommes autrichiens: 13,5 minutes).

L'âge joue-t-il également un rôle? Eh bien oui: les personnes âgées de 18 à 29 ans consacreraient un peu moins de temps aux préliminaires que les personnes de plus de 50 ans.

L'acte sexuel

Après les préliminaires, l'acte sexuel à proprement parler entre en scène. Que ce soit en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, il ne dure en moyenne pas plus de 15 minutes. Les Allemands sont en tête de ce classement avec une moyenne de 14,7 minutes. Quant à eux, les Autrichiens remportent de justesse le titre de l'acte sexuel le plus rapide avec 14,2 minutes.

En Allemagne, les hommes (15 minutes) et les femmes (14,4 minutes) sont les plus compatibles à cet égard. La plus grande différence se situe en Autriche, où les femmes préfèreraient environ 13,2 minutes et les hommes 15,2 minutes. La durée des rapports sexuels a tendance à diminuer avec l'âge: alors que le groupe d'âge des 18-29 ans en Allemagne consacrerait environ 16 minutes, l’acte sexuel des plus de 60 ans durerait 12,5 minutes en moyenne.

Les câlins

La période qui suit l'acte sexuel n'est pas moins importante. C'est en Allemagne que les personnes accordent le plus d'importance aux caresses affectueuses, avec une moyenne de 21,2 minutes. L'Autriche suit de près avec 20,8 minutes, tandis que la Suisse est un peu plus en retrait dans ce domaine (17,6 minutes).

La tranche d'âge des 30-39 ans, également connue sous le nom de milléniaux, montre une moindre propension aux câlins - en Allemagne, ils durent en moyenne 16,9 minutes (Autriche: 15,1 minutes; Suisse: 14,5 minutes). Le besoin d'intimité a toutefois tendance à augmenter avec l'âge. Il est aussi intéressant de noter qu'en Allemagne, les personnes en couple se montreraient satisfaites après l'acte avec une moyenne de 19,3 minutes de câlins. Chez les célibataires en revanche, on aspire à encore plus d'intimité - ils se câlineraient pendant 25,4 minutes en tout.

Et quelle serait la durée optimale?

Mais quelle est la durée optimale? Parship a demandé l'avis d'Eric Hegmann, chercheur et thérapeute de couple. Il souligne l'importance de trouver son rythme: lors de la détermination de la durée idéale pour le sexe, les préliminaires et les câlins qui suivent, il est important de découvrir son propre rythme parfait.

«La question qui découle de la thérapie de couple et de la sexothérapie est la suivante: à quel type de sexe vaut-il la peine d'aspirer? La magie des rapports sexuels consiste à vivre l'instant présent et à explorer les désirs tant de soi-même que de son partenaire. Dans la chambre à coucher, aucune horloge ne fait tic-tac - il s'agit simplement de deux personnes qui, ensemble, vivent un moment fantastique.» Eric Hegmann, chercheur et thérapeute de couples

