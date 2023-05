La couleur de vos draps en dit long sur votre vie sexuelle

Vous êtes plutôt soie, coton ou polyester? Rouge, bleu ou blanc? Selon une étude, tant la couleur que le tissu de votre literie influencent votre vie sexuelle. Et pour tout savoir, c'est par ici!

Si l'impact de la couleur des murs de votre chambre sur votre vie sexuelle est prouvé, ce n'est pas le seul facteur ayant de l'influence. La couleur des draps ainsi que leur matière peut également avoir un rôle important – ou du moins, indiqué quelles sont vos préférences en matière de sexe.

Une boutique de vente de literie en ligne a fait le test. Cette dernière a demandé à ses clients quel type de relation sexuelle, ils associaient aux couleurs des draps. Et voici ce qu'il en est:

Le gris est considéré comme une couleur neutre et objective.

Le blanc évoque la propreté et l'hygiène.

Le bleu est lui associé à un sexe calme et lent, où il est plutôt secondaire.

Le vert représente un sexe harmonieux et respectueux de l'autre.

Le bordeaux est lié à un sexe routinier, typique des relations de longue durée.

Si la majorité des femmes (77%) préfèrent le linge de lit dans les couleurs bordeaux, gris ou blanc, les hommes, en revanche, misent sur le bleu, le vert ou le gris.

Et le rouge alors?

La couleur rouge est considérée dans l'imaginaire collectif comme la plus érotique et sensuelle. Cette affirmation s'applique également à la couleur des linges de lit. Les femmes et les hommes qui choisissent de recouvrir leur lit de draps rouges sont souvent considérés comme adeptes de relations sexuelles passionnées.

Pour les plus romantiques, c'est la couleur rose qui prévaut! Les plus coquins misent sur la couleur orange.

Lorsque la literie est de couleur violette, cela peut indiquer que l'homme ou la femme préfère les pratiques sexuelles tantriques ou d'autres pratiques sexuelles spirituelles. Pour ceux qui optent pour une literie de couleur jaune, cela peut révéler une préférence pour des rapports sexuels sans inhibitions, guidés par la curiosité.

Une étude menée auprès de 2000 femmes et hommes est allée encore plus loin. Objectif? Savoir si la couleur pouvait également influencer la fréquence des rapports sexuels. Et selon les résultats de chercheurs britanniques, la réponse est... Oui! Il y aurait même des différences significatives. Ainsi:

Les femmes et les hommes qui ont des draps violets ont en moyenne 3,5 rapports sexuels par semaine.

Ceux dont les draps sont rouges ont 3,2 rapports sexuels par semaine.

La couleur bleu ciel arrive juste derrière (3,1 fois par semaine).

Le gris et le sexe ne font pas bonne affaire: les rapports sexuels n'ont lieu en moyenne que 1,8 fois par semaine.

Et le tissu?

Selon l'étude, le tissu joue un rôle tout aussi crucial que la couleur. Les femmes et les hommes qui utilisent de la literie en soie ont en moyenne 4,25 rapports sexuels par semaine. Pour la literie en coton, les rapports sexuels ont lieu en moyenne 2,72 fois par semaine. Le polyester ou le nylon clôture ce classement avec en moyenne 2,3 rapports sexuels par semaine.

