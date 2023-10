Le ski, c'est vachement sympa. Mais au soleil dans une bonne station seulement. Image: KEYSTONE

Ces trois stations de ski suisses font partie des meilleures du monde

Vous en avez marre de cet automne au goût estival et vous attendez la neige pour partir skier? D'ici là, vous pouvez déjà choisir quelles pistes vous dévalerez avec ce nouveau classement.

Il fait encore très chaud en Suisse, mais pourtant, avec l'automne qui arrive et la saison de la chasse, une autre saison va s'ouvrir: celle du ski.

Et à l'heure de réserver (bien en avance) votre semaine de février ou votre week-end sur les pistes, un classement vient de tomber: celui des meilleurs domaines skiables au monde. Cependant, il ne vous sera utile que si vous n'êtes pas de l'équipe qui va toujours dans la même station.

Spoiler: voici Arosa, la 10ème meilleure station de ski au monde. Image: KEYSTONE

C'est le site skiresort.de qui publie chaque année depuis 2013 le classement des meilleures stations de ski du monde. Pour cela, «le plus grand portail de test de domaines skiables au monde» s'appuie sur 18 critères différents pour les noter. Ces critères sont variés et couvrent des points importants, comme le facteur d'enneigement (qui sera de plus en plus crucial), l'orientation des pistes, les infrastructures, les possibilités de parking ou d'hébergement, et évidemment pour les skieurs les plus motivés à s'amuser: l'après-ski.

Voici les meilleures stations de skis au monde:

KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg (Autriche) Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena (Autriche/Suisse) SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental (Autriche) Serfaus-Fiss-Ladis (Autriche) Sankt-Anton/St. Christoph/Stuben/Lech/Zürs/Warth/Schröcken – Ski Arlberg (Autriche) Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva (domaine skiable Campiglio Dolomiti di Brenta) (Italie) Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (Skicircus) (Autriche) Gardena (Val Gardena) (Italie) Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal) (Autriche) Arosa Lenzerheide (Suisse) Zillertal Arena – Zell am Ziller/Gerlos/Königsleiten/Hochkrimml (Autriche) Saint-Moritz – Corviglia (Suisse) Whistler-Blackcomb (Canada) Schladming – Planai/Hochwurzen/Hauser Kaibling/Reiteralm (domaine skiable des 4 montagnes) (Autriche) Sölden (Autriche) Silvretta Montafon (Autriche) Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Autriche) Vail (États-Unis) Les 3 Vallées – Val Thorens/Les Menuires/Méribel/Courchevel (France) Tignes / Val d'Isère (France) Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl (Autriche) Obertauern (Autriche) Laax/Flims/Falera (Suisse) Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Cervin (Suisse/Italie) Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach (Autriche)

Vous n'en avez pas assez? Ou vous voulez savoir où se place votre station fétiche? Vous pouvez retrouver les 4905 stations de ski classées sur skiresort.de .

(hun)