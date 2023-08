Les Volla Phones sont des smartphones Android entièrement «dégooglisés». Image: watson

Ce smartphone vous redonne le contrôle sur vos données

Particulièrement robuste et respectueux de la vie privée, le nouveau Volla Phone nous vient tout droit d'Allemagne. La deuxième génération de ce téléphone portable open source, qui se passe d'Apple, de Google et des services cloud, est désormais disponible.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Avec le Volla Phone X23, la start-up Hallo Welt Systeme lance la deuxième génération de son smartphone robuste open source de fabrication allemande. Le boîtier étanche (IP68) est particulièrement résistant selon la norme militaire MIL-STD-810H, promet le fabricant. Autre point réjouissant: la grande batterie (5000 mAh) peut être remplacée sans outils, la mémoire interne peut être étendue et la prise casque existe toujours. Les autres fonctionnalités ne sont pas spectaculaires, mais amplement suffisantes.

Le Volla Phone X23 coûte environ 500 francs.

Le nouveau Volla Phone X23, qui coûte l'équivalent de 500 francs, vient compléter le modèle phare actuel, le Volla Phone 22, nettement plus petit et plus léger et qui est proposé en ce moment pour près de 400 francs.



Volla Phone 22 Le Volla Phone 22, plus petit, est vendu jusqu'à fin juillet au prix de 400 francs (environ 450 francs en temps normal).

Côté hardware

Intéressés? Voici les principales informations techniques du nouveau modèle:

Ecran: 6,1 pouces, 1560 x 720 pixels (Gorilla Glass 5)

Processeur: Mediatek Helio G99

RAM / mémoire: 6 Go / 128 Go (extensible avec une carte mémoire jusqu'à 1 To)

Caméra: 48 mégapixels, objectif ultra grand angle et macro de 8 MP, caméra frontale de 16 MP

Batterie: 5000 mAh (remplaçable par l'utilisateur, charge rapide via USB-C avec max. 30 watts, charge sans fil avec max. 15 watts)

Divers: étanche à la poussière et à l'eau (IP68), capteur d'empreintes digitales latéral, prise pour écouteurs

Dimensions: 160,9 x 80 x 12,2 mm

Poids: 270 g

Système d'exploitation: Volla OS (basé sur Android Open Source Project) ou en option avec Ubuntu Touch

Prix: 538 euros (l'équivalent de 512 francs)

Le boîtier correspond aux smartphones typiques de la classe moyenne: l'écran de 6,1 pouces, par exemple, n'a pas une résolution ultra-haute, mais il est suffisamment lumineux et, du moins selon la fiche technique, très stable. Le Volla Phone X23 est à proprement parler un smartphone d'extérieur transformé en téléphone robuste pour la protection des données.



Il va de soi que pour 500 francs, on obtient des smartphones bien supérieurs sur le plan technique. Mais les performances ne sont pas la priorité de Volla Phone. Ces appareils sont achetés par un public de niche pour qui la protection des données sans compromis est plus importante que la dernière technologie.



Les utilisateurs se tournent vers le Volla Phone en raison de son logiciel qui, selon le fabricant, fonctionne sans cloud, sans tracker et sans compte obligatoire – c'est-à-dire l'inverse d'iOS ou d'Android.



Il convient de souligner que ces appareils s'adressent plutôt à des personnes ayant une bonne connaissance de la technologie et qui ne s'attendent pas nécessairement à la facilité d'utilisation proposée par iOS et Android.



Côté software

Comme pour le modèle précédent, les Allemands misent sur leur propre système d'exploitation Android, Volla OS, libre de tout lien avec Google, dont l'utilisation diffère nettement de l'interface utilisateur habituelle d'Android ou d'iOS.



Le point rouge sert de menu de démarrage. Image: watson

Ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec Volla OS peuvent commander le smartphone avec la variante mobile de Linux Ubuntu Touch ou utiliser d'autres systèmes d'exploitation comme Sailfish OS grâce à la fonction multi-boot.

La fonction multi-boot permet aux utilisateurs d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation et de démarrer l'appareil avec le système d'exploitation souhaité en fonction des besoins (privés ou professionnels). Image: Hallo Welt Systeme

Côté application, exit Google: toutes ont été remplacées par des alternatives ouvertes et respectueuses de la vie privée. Sans les applications et services Google, Volla OS permet «une sécurité élevée et une protection sans compromis de la sphère privée», promet l'entreprise allemande.



Même sans le logiciel Google, la plupart des applications Android fonctionnent sur le Volla Phone. Si une application nécessite des services Google, les utilisateurs peuvent installer en option microG, une implémentation alternative et open source des fonctions offertes par les services Google Play. Toutefois, même ainsi, la plupart des applications Google ne fonctionnent pas ou seulement de manière limitée – mais ceux que cela dérange n'achètent en général pas de Volla Phone.



Contrairement à l'Android de Google ou à l'iOS d'Apple, il n'y a pas de quasi-obligation de disposer d'un compte. Cela signifie que le Volla Phone peut être utilisé sans compte Google, Apple ou autre et sans connexion au cloud. Volla OS génère ainsi environ 80% de trafic de données en moins, car l'appareil ne transmet pas en permanence des données d'utilisation au fabricant et donc aux Etats-Unis.



Volla OS propose désormais une reconnaissance vocale intelligente pour les entrées vocales, qui s'exécute exclusivement en local. Le fabricant veut ainsi se démarquer des assistants vocaux d'Apple et de Google. «Comme pour le système d'exploitation lui-même, nous publierons le code source des nouveaux composants afin d'assurer la transparence», promet le fondateur de l'entreprise, Jörg Wurzer.



Hallo Welt Systeme prévoit également de proposer des «mises à jour système à long terme» pour Volla OS. «Volla OS 12, la quatrième mise à jour majeure du logiciel pour le Volla Phone de première génération, a été publiée», écrit l'entreprise.

Outre les utilisateurs privés, le fabricant allemand s'adresse de plus en plus aux organisations qui ont des exigences particulières en matière de protection des données ou de stabilité (robustesse et résistance à l'eau); entre autres, les entreprises clientes du secteur de la santé ou les pompiers. Les entreprises et les administrations peuvent désormais configurer et gérer de manière centralisée les smartphones Volla pour leurs employés à l'aide de la solution de gestion des appareils ouverte Headwind MDM.



En bref

La jeune start-up allemande Hallo Welt Systeme poursuit résolument son chemin dans cette niche. Quatre Volla Phones sont désormais disponibles, à des prix allant de 200 à 500 francs environ. Le premier Volla Phone que nous avons testé, il y a plus de deux ans, est toujours en vente et peut être acheté pour l'équivalent de 200 francs.

Le nouveau Volla Phone X23, particulièrement robuste, doit être implémanté dans le secteur de la santé et des urgences (secouristes, pompiers). Le Volla Phone 22, plus élégant, est destiné aux utilisateurs privés qui veulent un peu plus d'intimité. Les appareils s'adressent toutefois aux amateurs de sécurité chevronnés: ceux qui s'attendent au packaging facile d'Android ou d'iOS seront probablement déçus.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder