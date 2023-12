Google et Fairphone fournissent des mises à jour particulièrement longues, d'autres fabricants sont nettement à la traîne. Image: watson

Voici le smartphone que vous pourrez garder le plus longtemps

Les grands fabricants de smartphones se livrent à une course à la mise à jour la plus durable dans le temps. Ce graphique montre en un coup d'œil qui est en tête.

Oliver Wietlisbach

Cinq ans chez Samsung. Sept ans chez Google. Même huit à dix ans chez Fairphone. Les fabricants de smartphones se surpassent en proposant des mises à jour logicielles toujours moins fréquentes.

Dans cette compétition, Apple a longtemps été en tête avec cinq à six ans de mises à jour iOS. Mais le développeur Android Google prend désormais les choses au sérieux et promet pour sa dernière génération de Pixel sept ans de mises à jour Android et de sécurité — aucun autre grand fabricant ne donne une garantie de mise à jour aussi longue. Pour que les smartphones puissent effectivement être utilisés pendant sept ans ou plus, Google promet désormais de mettre à disposition des pièces de rechange telles que les batteries et les écrans pendant sept ans.

Ces dernières années, Samsung a également étendu son support logiciel à quatre ou cinq ans pour de nombreux modèles. Cela contraint les autres fabricants Android à prolonger également leur garantie de mise à jour, parfois lamentable. Les consommateurs, qui peuvent utiliser leurs appareils plus longtemps, et l'environnement, dans la mesure où cela permet de réduire les déchets électroniques, en profitent.

Le graphique suivant montre la durée de mise à jour des marques de smartphones les plus populaires en Suisse. Chez la plupart des fabricants, seuls les modèles les plus chers bénéficient de la durée maximale de mise à jour.

Fairphone

Fairphone veut fournir des mises à jour de sécurité au Fairphone 5 pendant dix ans (jusqu'en 2033), mais ne garantit que huit ans de support logiciel.

Google

Le Pixel 8 de Google reçoit pour la première fois jusqu'à sept ans de mises à jour Android. Comme tous les appareils utilisant ce système, les nouveaux téléphones Google recevront des mises à jour et des mises à jour de sécurité via le Google Play Store pendant plusieurs années après la fin du support logiciel officiel de sept ans.

Apple

Apple ne donne pas de garantie de mise à jour. L'expérience montre que les iPhone reçoivent au maximum six mises à jour de l'iOS et qu'ils reçoivent ensuite sporadiquement des mises à jour de sécurité pendant encore deux à trois ans.

Samsung

Depuis 2021, les modèles des séries S, Note, Flip et Fold reçoivent quatre générations de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Pour la série A, moins chère, seuls certains modèles bénéficient de quatre générations de mises à jour Android. Les modèles datant d'avant 2019 reçoivent au moins quatre ans de mises à jour de sécurité.

Oppo

Depuis 2023, les modèles haut de gamme de la série Find d'Oppo reçoivent quatre mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Les modèles de la série Reno, moins chers, reçoivent deux mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Les modèles économiques de la série A reçoivent une mise à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

OnePlus

Depuis 2023, les modèles haut de gamme de OnePlus reçoivent quatre mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Les modèles de la série Nord, moins chers, reçoivent deux mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Xiaomi

Les derniers modèles haut de gamme de Xiaomi reçoivent quatre mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Pour les modèles économiques, Xiaomi ne garantit que deux ans de mises à jour de sécurité.

Nokia

Les modèles économiques de la série G reçoivent deux mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Sony

Les modèles haut de gamme de Sony de 2023 reçoivent deux mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Les modèles précédents tablaient sur deux ans de mises à jour Android et de sécurité.

Huawei

Huawei promet pour ses modèles haut de gamme deux mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Par le passé, les modèles économiques n'ont reçu qu'une seule mise à jour Android, voire aucune. En raison des sanctions américaines, les mises à jour Android sont retardées et les nouveaux modèles sont livrés sans les services Google.

Les graphiques le montrent: plusieurs fabricants de premier plan ont récemment amélioré leur support logiciel. Mais trop souvent encore, seuls les modèles les plus chers bénéficient de mises à jour étendues.

Celui qui achète un smartphone Android bon marché et techniquement suffisant doit généralement renoncer à une garantie de mise à jour de plusieurs années. Si la situation est malgré tout moins sombre qu'il y a quelques années, c'est notamment parce que Google est intervenu et livre de plus en plus de mises à jour importantes du système indépendamment des fabricants d'appareils (voir l'encadré en fin d'article).

La rapidité et la fiabilité des mises à jour sont également importantes. Apple et Google ont un avantage naturel en tant que fabricants de systèmes d'exploitation. Parmi les fabricants d'Android, Samsung est connu pour la fiabilité de ses mises à jour. Les petits fabricants comme Fairphone sont souvent à la traîne. Les utilisateurs de Fairphone 5 devraient certes recevoir des mises à jour le plus tards possible (de 2023 à 2033), mais les nouvelles versions d'Android se sont parfois fait attendre longtemps par le passé.

Pourquoi les fabricants fournissent-ils des mises à jour plus longtemps?

Les fabricants savent que les modèles économiques ne sont souvent utilisés que pendant un ou deux ans. Jusqu'à présent, ils n'étaient donc guère incités à maintenir longtemps les téléphones portables bon marché à jour avec des mises à jour logicielles.

Mais en fin de compte, il est aussi dans l'intérêt des fabricants de fournir des mises à jour à leurs appareils le plus longtemps possible. Étant donné que même les téléphones à petit budget sont désormais assez rapides et disposent d'un appareil photo suffisamment bon, une garantie de mise à jour à long terme est l'une des dernières possibilités de se démarquer de ses rivaux.

Apple a réalisé il y a des années déjà qu'il pouvait fidéliser ses utilisateurs pendant de nombreuses années grâce à un bon support logiciel. A l'inverse, les fabricants qui ne fournissent que des mises à jour à court terme à leurs appareils risquent de perdre leurs clients au profit d'une autre marque au bout d'un an ou deux. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Google a étendu sa garantie de mise à jour Android de trois à sept ans. Cela augmente les chances de lier les utilisateurs satisfaits à la marque Google et donc à Android pour de nombreuses années.

De plus, la tactique consistant à inciter les consommateurs à acheter de nouveaux appareils le plus rapidement possible grâce à une mauvaise assistance logicielle est de plus en plus dépassée. L'UE veut à l'avenir obliger les fabricants à fournir des mises à jour pour les smartphones pendant cinq ans et à mettre à disposition des pièces de rechange pour la réparation pendant la même durée. Si les fabricants se surpassent sans cesse avec de nouvelles garanties de mise à jour, ils s'adaptent tout simplement à la réalité à venir.

Traduit et adapté par Noëline Flippe