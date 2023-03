Image: montage watson /Shutterstock

Voici où les gens cachent leurs sextoys

Cela vous préoccupe depuis plusieurs semaines? Où cacher vos sextoys? Un sondage mené par Lovehoney group explique quelles sont les cachettes préférées.

Tout le monde n'assume pas ouvertement le fait de posséder des sextoys. Beaucoup préfèrent que leurs menottes, fouets, vibromasseurs et autres soient bien cachés. Mais quelles sont les planques typiques?

Table de nuit

Le fabricant de sextoys Lovehoney Group a réalisé en exclusivité une enquête en ligne auprès de 322 femmes et hommes de plus de 18 ans afin de savoir où ils cachent leurs sextoys.

La cachette la plus populaire et la plus fréquente pour les sextoys est... la table de nuit (d'autres sont plus originaux, vous verrez). Pas seulement parce qu'on y a tout à portée de main, mais aussi parce que les invités ont tendance (normalement) à ne pas regarder dans les tiroirs de la table de nuit. Après tout, il s'agit d'un endroit très intime.

La deuxième place est occupée par «une boîte discrète». Celle-ci peut être placée en toute discrétion parmi d'autres boîtes dans votre armoire ou sur une étagère, ou encore être glissée sous le lit.

Les personnes qui sont moins ordonnées cachent leurs sextoys directement entre leurs piles de vêtements, sans emballage. En effet, «simplement dans l'armoire entre mes vêtement» est la troisième réponse la plus fréquente des personnes interrogées.

Surprenant: 16% des personnes interrogées ont déclaré ne pas du tout cacher leurs sextoys, mais les laisser simplement sur le lit ou la commode.

Des cachettes plus originales

Ces nombreuses cachettes - table de nuit, boîte discrète — sont assez communes et évidentes. Elles peuvent également s'avérer risquées. En effet, si l'on veut sortir rapidement une couverture ou un pull de l'armoire à l'arrivée des invités et que les sextoys en tombent... Il existe donc des planques qui n'ont été que rarement mentionnées lors de l'enquête, mais qui pourraient vous inspirer.

Certaines femmes et hommes cachent leurs sextoys dans leurs sacs. Que ce soit des sacs à main, des sacs à dos ou des valises.

Une autre astuce à laquelle peu de gens ont pensé: entre le matelas et le sommier. Ainsi, l'espace sous le lit reste visiblement libre et pourtant, on a toujours son jouet à portée de main dans le lit. Mais attention: cela ne fonctionne qu'avec les fouets, les menottes et autres. Les jouets plus grands comme les vibromasseurs pourraient être endommagés à cet endroit.

Les emballages vides d'appareils électroniques — par exemple l'ordinateur portable, l'appareil photo ou le robot ménager — constituent une autre bonne cachette. Il est certain que peu de curieux y chercheront vos petits jouets intimes.