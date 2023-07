Il a eu chaud le Patrick, mais finalement on sait: le Speedo, c'est tendance. image:dr

Sondage

Summer bidon, slip de bain ou bermuda: vous avez voté!

Si contracter ses abdos en marchant sur la plage semble assez naturel, nous ne pouvons qu'être surpris par votre amour du bermuda de bain. On soupçonne certains lecteurs d'être actionnaires chez Quicksilver.

Voici l'objet du crime. Image: DR

Non, mais franchement. Le bermuda de bain camouflage orange... Quelle surprise de voir que 48% de notre lectorat n'est pas choqué par cet affront au bon goût (ou alors vous nous trollez).

Voyez plutôt 👇

Vous avez loupé le sondage?

Si c'est un vrai camouflet de voir cet apparent plébiscite pour cette horreur, l'on ne peut que se réjouir de découvrir que 52% d'entre vous ne sont pas complètement givrés. Donc on avait raison, c'est vraiment une question clivante, pire que la douche le matin ou le soir et la compote de pommes sur les coquillettes.

Par contre il semblerait que certains d'entre vous soient bien barrés, vous êtes 12% à ne pas être dérangés par le sable sur la pastèque.

Vous détestez le sable sur votre pastèque (et c'est normal):

Les résultats sont clairs, le summer body on s'en fiche (mais surtout, c'est trop tard pour s'y mettre. Oups🤷‍♂️)

Alors, petit paradoxe , vous ne faites rien contre votre petit bidon, mais vous cachez votre ventre. En revanche, on salue l'honnêteté de 59% d'entre vous.

Et surprise, vous êtes très responsable! Bravo à vous. S'il y a toujours un bon 17% d'irréductibles aficionados du bronzage intégral, nous avons un score très honnête d'adeptes du combo «SPF50+ et parasol» avec 52%. C'est sage.

On vous disait également qu'on pouvait classer la population en trois grandes catégories:



Ceux qui rôtissent au soleil.

Ceux qui prennent des coups de soleil.

Ceux qui alternent entre les deux.

Et c'est vrai: 👇👇👇

Et pour finir! C'est une vraie joie de voir la grande Dalida validée par nos lecteurs: vous vous êtes déchirés entre le «bikini rouge et jaune à p'tits pois» et le «itsi bitsi petit bikini», mais ça reste une grande victoire pour elle, puisqu'elle totalise 54% des votes, largement devant le joli mignon et sexy mini Speedo Rouge qui obtient un tiers des votes.

Certains sondages chez watson sont truqués!

