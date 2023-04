Shower or not shower? Votez👇. source: shutterstock

Sondage

Sondage: êtes-vous plutôt team douche du soir ou du matin?

Il y a ceux qui se passent le savon dès potron-minet, sous peine d'avoir du mal à ouvrir les yeux pendant la journée. Et il y a les autres, pour qui il n'est pas envisageable de se glisser sous les draps sans un coup de brosse à récurer. Le débat a dégouliné jusqu'à la rédaction de watson, et le bilan est sans appel: deux mondes co-existent, mais ne se tolèrent qu'à peine.

Plus de «Société»

Alors que je scrollais d'une façon magnanime et détachée sur le réseau social le plus détesté des membres du Congrès américain - je parle de l'indétrônable TikTok - je me suis fait prendre dans les filets d'un débat aussi houleux qu'il est intemporel: vaut-il mieux prendre sa douche le matin ou le soir? Attention, terrain glissant!

A parcourir les colonnes des commentaires des internautes qui se déchirent sur le sujet, plusieurs gouttes de vérité m'ont sauté au visage:

Les gens ont vraiment des partis pris sur la propreté et ne se laissent pas facilement doucher par des vents et opinions contraires. Le moment des ablutions cache un quintal d'autres considérations liées à l'hygiène intime, telles que: quand laver ses draps de lit, quand changer ses sous-vêtements, avec ou sans gants de douche, bain ou douche...se lave-t-on les dents sous la douche (oui, oui, je vous assure, certains le font!). Cette habitude est en partie liée à des pratiques culturelles. Il y a des gens qui ne savent pas épeler le mot douche.

L'épineux débat sur TikTok (66k de likes, plus de 3000 commentaires)

Vidéo: extern / rest

(source @carla.valette)

Prise de curiosité, je me suis tournée vers mes collègues. Sont-ils eux aussi membres d'une mouvance exaltée de la trempette à heure fixe? J'ai donc lancé un petit sondage, «viva voce» et via chat. Mais que n'avais-je pas fait? Après quelques minutes seulement, la rédaction était scindée en trois vagues effervescentes.

C'est du sérieux. La douche du soir est préférée au sein de la rédaction. S'ensuivent les adeptes de deux toilettes par jour. La douche du matin est honnie. sondage: watson

Etes-vous plutôt douche du matin, ou douche du soir? Le matin; impossible de se réveiller autrement. En plus, on sue la nuit! Le soir; qui ne se douche pas après une journée de dur labeur? Les deuxxx, bande de crados! Pas de règles, c'est la règle. En plus, ça dépend de la saison... Pas tous les jours. Surtout quand les mouches commencent à tomber...

Quelques réflexions glanées aux quatre coins de la rédaction:

«Je ne comprendrai jamais comment les gens peuvent se glisser putrides dans leurs draps le soir» La team putride, vous en dites quoi?

«Se doucher le soir, c'est pour éliminer les toxines de la journée et se sentir frais» A. Nonyme

«Se doucher le matin, c'est pour éliminer les toxines de la nuit et se sentir frais» Anne Onyme

«C'est dégueulasse de démarrer la journée sans se laver, de se présenter suant de la nuit devant sa machine à café, la pauvre. Sans parler d'aller au travail après, aucun respect pour les gens dans les transports et ses collègues» Ça éclabousse sec. La team dégueulasse, vous en dites quoi?

«C'est dégueulasse de se laver que le matin, ça veut dire que tu vas dans ton lit sale le soir, aucun respect pour tes draps» «Etre dans de beaux draps», expression dont «l'origine remonte au XVIIe siècle, époque où les draps étaient considérés comme un objet de grande valeur.» merci chatgpt

«Si tu te douches le soir, tes draps de lit sont propres plus longtemps, donc t'as moins besoin de les changer» Source: trust me bro

Du coup, à quel rythme faut-il changer les draps de lit? Chaque semaine; dormir, c'est une activité intense pour le corps! Une fois toutes les deux semaines. Passé quinze dodos, c'est un peu moyen de ne pas changer. Chaque mois; une fois tous les trente jours, c'est assez... Une fois tous les trois mois; ça va, on dort, on ne fait pas un marathon au lit... Pas de règles; ça dépend de combien de personnes ont dormi dans mon lit.

«Même si je suis bourré, je ne rate jamais la douche du soir. Après, je sais que c'est mal vu de se doucher la nuit» Boire ou se doucher, pourquoi choisir?

Est-ce que c'est maaal de se doucher la nuit, surtout si l'on vit dans un immeuble? Bien sûr que c'est mal. Vous n'avez aucun respect. Et je vous rappelle qu'en Suisse, vous êtes priés de descendre le volume de votre existence à partir de 22h. Bien sûr que non. Ce qui est grave est de favoriser la nuisance olfactive sur la nuisance sonore. ZZZa dépend de combien j'ai bu.

«Ce sujet m'énerve, je quitte le groupe whatsapp» Vu online. Ce message a récolté plusieurs likes. snif.

«Moi je me douche deux fois: le matin pour me réveiller, le soir pour être propre au lit. Et même parfois une troisième fois dans la journée, il y a la douche de début de soirée et de tard le soir» On aime un bon marathon de la douche. Mais qu'en disent les membres de Renovate shower?

Se doucher plus de deux fois par jour, c'est... ...mal! Et l'urgence climatique? Je prépare mon tube de colle et j'arrive. ...la base. Je rajoute même une douche à la pause de midi si nécessaire. Pas besoin. S'il y a vraiment urgence, je passe par une toilette de chat au lavabo.

«Pour moi c'est pas si simple, ça dépend si je me lave les cheveux. Dans ce cas je fais un plan, trois jours avant (...) je me lave les cheveux une fois par semaine» Poser un congé pour faire ses cheveux, qui connait le bail?

Bon bah...combien de fois vous lavez-vous les cheveux par semaine? Quand ma main colle à ma tête, c'est l'heure du shampoing annuel. Une fois par semaine, il ne faut pas agresser le cuir chevelu. Tous les jours! Ce n'est même pas une vraie question. Quand j'ai le courage de mettre à exécution mon plan "lavage de cheveux en six étapes".

«Tout ça, ça ouvre le débat: combien de fois on change de sous-vêtements» Ça ne devrait même paaaas être une discussion!

Doit-on changer de sous-vêtements chaque jour? BIEN ENTENDU! Ceci n'est même pas un débat. C'est quoi ces questions? Vous pensez vraiment que je vais révéler cette info à des journalistes? Tout dépend de combien j'ai bu. Ça dépend des semaines.

«Je suis personnellement très déçu de constater que la pratique du bain, bien que décriée par les mains collées dans le tunnel du Gothard, n'ait pas sa place dans ce sondage» Quand la team «Onsen et Hammam» entre dans le chat

«Team bain, mais team bain avant que les doigts ne deviennent tout blanc, et team douche avant de sortir du bain» D'aucuns estiment que se doucher avant le bain est comme laver son assiette avant de la mettre à la machine à laver. Mais bon QUI ici ne lave pas un peu son assiette avant de la mettre à la machine, hein?

Plutôt Team bain ou Team douche? Mon bain du soir, c'est mon sauna privé. Personne ne m'enlèvera ce plaisir. Une douche, ce sont des millions de gouttes qui glissent trop vite sur le corps. Qui n'a pas pris de bain n'est pas vraiment propre. Le bain est un plaisir ponctuel. De temps en temps, pour mon "spa day" à domicile. Team douche vite faite. Une heure à faire couler l'eau, une demi-heure de plaisir, tout ça pour finir les doigts fripés: je n'ai juste pas le temps pour ça. Et le climat? 120 litres d'eau, tout ça pour devoir tout de même se doucher à la fin. Voilà bien longtemps que j'ai supprimé le bain pour sauver la planète.

Faut-il se doucher avant/après le bain? Ne pas se doucher avant le bain, c'est se baigner dans sa propre crasse. Il n'y a pas d'obligation. Tout est intuition. Vous vous compliquez la vie. Une douche avant, un bain, puis une douche après: il y en a vraiment qui ont des tocs.

«Rien sur la douche fraîche/froide?» Mais Stoooooooopp

Ce que dit la science

Juste pour avoir bonne conscience, internet nous offre tout de même une petite base scientifique gratifiant davantage...la douche du soir.

«(...) la balance penche en effet en faveur de la toilette en soirée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une telle habitude permet de débarrasser notre peau de tous les polluants qui s'y sont accumulés durant la journée. Des bactéries et des saletés qui agressent notre microbiote.» Slate

La peau est en effet dotée d'une sorte de couche protectrice –le microbiote – qui est constituée de micro-organismes divers, notamment de bactéries. Comme le spécifie Slate, «la plupart d'entre elles nous sont bénéfiques, mais certaines agissent comme des agents pathogènes fragilisant l'équilibre de cette couche défensive.»

Avantage non négligeable, piquer une tête dans sa baignoire après le boulot permet également de se départir du stress (mais restez là où vous avez pied), et favorise un passage plus rapide dans les bras de Morphée.

N'est-ce pas Viviane?

Par contre, la team matinale n'est pas complètement rincée; faire ses ablutions de bonne heure apporte de l'énergie pour affronter la journée. Et pour peu que l'on ait le courage de s'accrocher au pommeau pour faire chuter la température de l'eau, une bonne douche nordique permet de stimuler la circulation sanguine après avoir passé plus de six heures en position de planche. Tout en boostant notre système immunitaire. Que du bonheur.

D'autres gros débats à la rédaction de watson:

Vidéo: watson

En parlant de nager de votre baignoire, voici des maillots de bain parfaits pour l'occasion!