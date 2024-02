En matière vestimentaire, les occupants du cockpit sont désormais soumis à des règles plus strictes que le reste de l'équipage. Image: Gaëtan Bally/Keystone

Swiss interdit le vernis à ongles à ses pilotes masculins

La compagnie aérienne a récemment adopté de nouvelles réglementations en matière d'uniforme. Mais le personnel de cabine et les pilotes n'y sont pas tout à fait logés à la même enseigne.

Benjamin Weinmann / ch media

Depuis début février, Swiss a rangé les normes sexistes en matière d'uniformes au placard. Suite aux pressions du syndicat Kapers, la filiale de Lufthansa a adapté son règlement concernant l'apparence. Parmi les principaux changements: la disparition du rouge à lèvres obligatoire et l'autorisation des tatouages et des piercings.

Mais il reste que cette modernisation ne s'applique pas de la même manière à tous les collaborateurs. La porte-parole de la compagnie aérienne, Silvia Exer-Kuhn, l'a confirmé à CH Media (e groupe auquel appartient watson):

«Dans le cadre de ces adaptations de réglementation, certains points n'ont pas été pris en compte pour les pilotes»

En effet, les tatouages, piercings et bijoux dentaires visibles restent à proscrire pour les occupants du cockpit.

«Les réglementations pour le cockpit ne prévoyaient pas non plus l'autorisation pour les hommes d'utiliser du maquillage et du vernis à ongles coloré», détaille Exer-Kuhn. Le rouge à lèvres était auparavant volontaire pour les femmes pilotes. La suppression de l’obligation de rouge à lèvres ne représente donc pas un changement pour elles, contrairement au personnel de cabine:

«Les femmes pilotes avaient également auparavant déjà la possibilité de choisir entre un foulard et une cravate»

Des collaborateurs de la compagnie l'affirment, Aeropers, l'association des pilotes, ne s'est pas défendue contre cette différence de traitement. Et la porte-parole de la compagnie aérienne de déclarer:

«Swiss et Aeropers ont décidé d'un commun accord de ne pas appliquer les nouvelles normes au cockpit et sont convaincus que les attentes du public concernant l'apparence des pilotes sont satisfaites par les réglementations actuelles»

(Adaptation française: Valentine Zenker)