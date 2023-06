Anna Shay était l'une des stars de la télé-réalité Bling Empire sur Netflix. netflix

Cette star de «Bling Empire» sur Netflix est décédée

Anna Shay, personnage phare de l'émission à succès Bling Empire sur Netflix est morte à l'âge de 62 ans.

Plus de «Société»

La première fois qu'on a vu Anna Shay dans Bling Empire, elle était en robe de chambre en train de donner des coups de massue dans un mur chez elle à Beverly Hills parce que les entrepreneurs sont «bêtes». Jeff Jenkins, le producteur de l'émission et accessoirement créateur de L'incroyable famille Kardashian, a expliqué qu'elle voulait moderniser son manoir depuis des années, mais avec neuf golden retrievers, aucun hôtel ou propriétaire ne voulait d'elle, alors elle a commencé à s'en occuper elle-même.

Elle n'en avait rien à faire de ce que les autres pouvaient penser d'elle. Anna Shay était la plus punk de Bling Empire. Cette télé-réalité Netflix a suivi sur trois saisons de riches Asiatiques ou Américains d’origine asiatique à Los Angeles. Elle est décédée subitement ce lundi 5 juin à 62 ans, rapporte People Magazine.

«Nous avons la tristesse d'annoncer qu'Anna Shay, une mère aimante, une grand-mère, une star charismatique et notre rayon de soleil le plus brillant, est décédée à l'âge précoce de 62 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Anna nous a enseigné de nombreuses leçons de vie sur la façon de ne pas prendre la vie trop au sérieux et d'apprécier les plus belles choses. Son impact sur nos vies nous manquera à jamais, mais nous ne l'oublierons pas.» Sa famille via un communiqué de presse

La Russo-Japonaise avait marqué l'émission pour son franc-parler et cette scène loufoque dans la saison 1 où une pompe à pénis est balancée de la fenêtre de sa salle de bain.

Elle était la matriarche du show, elle ne faisait pas de scandales, même s'il valait mieux être son amie que son ennemie. Anna se montrait assez naturelle, en pantoufles, chez elle, mais elle restait une milliardaire aux goûts de luxe. Comme elle le dit dans la saison 1, «mon restaurant préféré, c'est La Maison du Caviar à Paris.»

Image: BlingEmpire_Season2_Episode1_00_27_17_07R_cropC

L'origine obscure d'une fortune colossale

Anna Shay vivait dans une luxueuse maison de Beverly Hills. Elle était tellement riche que ce n'est pas elle qui allait au spa, mais le spa qui venait chez elle. Dans le show, l'origine de sa fortune n'est pas très claire. Kane Lim, l'autre personnalité star de Bling Empire, affirme que sa famille a fait fortune dans les armes: «son père vend des bombes, des armes à feu, des technologies de défense, il vaut, genre, quelques milliards», balançait-il face caméra.

La réalité est un peu plus complexe. La fortune d'Anna Shay, elle la doit à son père, fondateur de Pacific Architects and Engineers, une entreprise américaine de défense et de services gouvernementaux. Selon NBC qui a consacré un article à ce sujet, dans les années 1960 et 1970, cette société a servi de couverture au programme Phoenix, une opération menée par la CIA pour éliminer les agents communistes infiltrés du Vietnam. Si la société compte aujourd'hui parmi ses clients la NASA et les Nations unies, elle n'a pas toujours été toute blanche. Elle aurait été liée à de graves faits comme de la torture et des assassinats de Vietnamiens.

Avec un tel patrimoine, l'excentrique héritière ne sortait pas de chez elle sans des gardes du corps. D'ailleurs, dans la saison 3, on la voit tenter d'échapper à leur vigilance en passant par la fenêtre de la cuisine.

Anna Shay aurait voulu rejoindre l'entreprise familiale. C'était hors de question pour son père qui a préféré confier les rênes au frère d'Anna. Ils ont touché le jackpot en 2006 lorsqu'ils ont vendu l'entreprise pour 1,2 milliard de dollars.

Entre-temps, Anna s'est mariée quatre fois. De ces unions, elle n'a eu qu'un fils, Kenny Kemp, connu pour être un gros fumeur de weed et un passionné d'objets en lien avec le cannabis. Selon Buzzfeed qui a fait un reportage sur lui en 2015, il a une collection de bongs d'une valeur d'un demi-million de dollars.

Ces dernières années, Anna Shay disait s'être plongée dans les écrits de son grand-père maternel, Kiyoshi Oizumi, un philosophe. Elle s'occupait également de la fondation de sa famille et de ses neuf chiens. En 2021, elle avait finalement vendu son manoir de Sunset Boulevard pour 13 millions de dollars.

Voici la nouvelle maison des Bennifer (à 61 millions de $)

1 / 13 Voici la nouvelle maison des Bennifer (à 61 millions de $) source: getty

Ce manoir à côté de Disney World appartenait à un Ben Laden