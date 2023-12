Ça dérape à «Frenchie Shore»

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures

Là encore, les réactions des internautes ne sont pas toujours tendres. Ils relèvent notamment le fait que Nicolas a non seulement embrassé son camarade sans son consentement, mais a aussi tenté de l'agresser physiquement après:

D'autres ne comprennent pas non plus les excuses de Nicolas, qui s'est exprimé sur X au lendemain de la diffusion de l'épisode:

«Aie honte. Non c’est non»

«Mais normalement c’est en prison direct c’est impardonnable! Pfffff on normalise les agressions c’est pas normal ce mec doit être jugé!!!»

On trouve d'un côté ceux qui dénoncent une agression sexuelle de la part de Nicolas:

En effet, ce qui fâche, c'est que Melvin avait mis une seule condition pour participer à ce petit jeu: ne pas être embrassé par un homme . Une simple règle que son camarade s'est empressé de bafouer. Evidemment, le jeune n'a de loin pas apprécié le geste et les deux ont failli en venir aux mains, forçant la sécurité de l'émission à intervenir pour les séparer.

L'un d'eux, Melvin, assis sur le canapé, avait les yeux bandés. Et c'est à ce moment que Nicolas s'est dirigé vers lui et l'a embrassé à pleine bouche. Ce alors même que d'autres candidats, comme Ouryel, lui faisaient de grands signes pour empêcher son geste.

On a regardé «Frenchie Shore» l'émission la plus trash du moment

L'émission de téléréalité la plus «olé olé» du moment fait de nouveau parler d'elle. Une séquence de Frenchie Shore diffusée ce 10 décembre sur MTV a suscité de vives réactions sur le Net. Tout est parti d'un jeu plutôt anodin en apparence pour lequel les participants s'étaient réunis dans le jardin de la villa.

Un baiser non consenti, suivi d'une bagarre: une séquence de Frenchie Shore, diffusée samedi sur MTV, a choqué et divisé la Toile. Retour sur un nouvel épisode brûlant de cette émission de téléréalité controversée.

