Des pros de la réparation ont démonté le Fairphone 5 et leur verdict est clair

Le nouveau Fairphone 5 peut-il être réparé aussi facilement que le promet le constructeur? Les experts ont essayé, voici leur avis.

Les professionnels de la réparation de la plateforme indépendante Ifixit ne tarissent pas d'éloges sur le Fairphone 5. Ils démontent régulièrement de nouveaux ordinateurs portables, tablettes et smartphones et vérifient si les appareils sont bien réparables. Ils ont récemment disséqué et évalué le Fairphone 5. Le résultat est positif: 10 sur 10. Aucun smartphone n'est plus facile à réparer.

A titre de comparaison, le nouvel Iphone 15 et le Galaxy S23 Ultra de Samsung ont obtenu chacun 4 points sur 10 de la part d'Ifixit, ce qui atteste d'une réparabilité insuffisante.



Les Fairphone 3 et 4 ont déjà obtenu la meilleure note lors du test de réparation – ce dont aucun autre fabricant de smartphones ne peut se tarir. Cela grâce à la structure modulaire du produit, qui permet un accès facile à tous les composants importants.

La batterie peut être remplacée en quelques secondes sans outils. Image: watson

Son dos, produit de manière durable et socialement responsable, peut être retiré sans outils, par exemple pour remplacer la batterie. Sous le couvercle se trouvent dix modules, tels que la caméra, le haut-parleur ou l'écran, qui peuvent être commandés en ligne et remplacés par les utilisateurs eux-mêmes. Les composants sont accessibles avec un tournevis standard et ne sont pas collés, ce qui facilite grandement la réparation. En outre, le smartphone propose des instructions de réparation.

Contrairement à Apple, le fabricant renonce aux verrouillages de logiciels qui rendent les réparations plus difficiles et coûteuses.

Hormis le processeur et le capteur d'empreintes digitales, presque tous les composants peuvent être commandés en ligne et remplacés par l'utilisateur.

Image: fairphone

Le test de réparation d'Ifixit met en lumière une série de détails supplémentaires: Fairphone a ainsi apporté de légères modifications au design du produit afin de mieux protéger le smartphone contre les dégâts d'eau (IP55). La batterie prend également plus de place que dans le modèle précédent, car sa capacité a été légèrement augmentée.

Les professionnels de la réparation apprécient que les différentes caméras soient réparables séparément. En cas de dommage sur un objectif, il n'est donc pas nécessaire de remplacer tout le module de la caméra. Le port de charge USB-C – un composant souvent défectueux sur les smartphones – est également plus facile à remplacer.

Les caméras peuvent être remplacées séparément. Image: ifixit

Réparabilité VS durée

La différence majeure avec le modèle précédent ne se révèle que lorsque le smartphone est entièrement démonté: au lieu de la structure intérieure innovante de son prédécesseur, le test de réparation révèle un design de produit plus traditionnel, comme on peut le voir sur de nombreux autres smartphones. Selon le fabricant, ce retour en arrière était nécessaire pour créer plus d'espace pour une batterie plus large.

L'autonomie de la batterie était effectivement un point critiqué du Fairphone 4. Mais selon le réparateur, cette modification du design intérieur a pour conséquence que les profanes pourraient, lors d'une tentative de réparation, couper involontairement une connexion qui ne devrait pas l'être.

Heureusement, il tient compte de ce risque avec des autocollants d'avertissement censés dissuader les réparateurs amateurs de déconnecter certains câbles. Si l'on défait malgré tout une connexion de trop, des indications montrent comment les reconnecter correctement.

«Il est facile de faire ce qu'il faut et difficile de faire ce qu'il ne faut pas lors de la réparation du Fairphone 5, selon les professionnels de la réparation. C'est précisément ce qui caractérise un design de réparation intuitif. La seule déception vient du fait que le capteur d'empreintes digitales reste très difficile à réparer.»

Ce qui distingue particulièrement le FairPhone de nombreux autres fabricants, c'est son support logiciel étendu. Chez les autres smartphones, une réparation après six ans n'a généralement plus de sens, car les appareils ne reçoivent plus de mises à jour. Ce n'est pas le cas des Fairphones.



Une décennie de mises à jour

Les grands fabricants de smartphones comme Samsung et Google ont récemment fortement amélioré leur politique de mise à jour et proposent désormais des mises à jour de sécurité de cinq ou sept ans pour leurs derniers modèles. Le petit fournisseur Fairphone les dépasse avec une garantie de mise à jour unique dans la branche: une garantie jusqu'en 2031 (donc de huit ans), qui devrait être prolongée ultérieurement jusqu'en 2033. Pour le Fairphone 5, le fabricant promet ainsi cinq générations de mises à jour Android et jusqu'à dix ans de mises à jour de sécurité.

Pour les modèles précédents, les promesses liées à la mise à jour sont tenues, mais il faut dire que les nouvelles versions d'Android étaient distribuées beaucoup plus lentement que chez les grands fabricants comme Google et Samsung. Il reste donc à voir si l'entreprise néerlandaise sera plus rapide à l'avenir.

Pour que le smartphone puisse être mis à jour pendant une décennie entière, il y a une astuce: au lieu d'un processeur de smartphone typique, qui n'est soutenu que pendant quelques années, le Fairphone 5 utilise une puce industrielle qui est mise à jour par le fabricant pendant beaucoup plus longtemps. Cette puce, qui est actuellement la puce industrielle la plus rapide de Qualcomm, offre des performances plus que suffisantes. Reste à voir si elle saura répondre aux exigences futures.



