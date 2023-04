Pourquoi la carte SIM va bientôt disparaître?

Pourquoi la carte SIM va disparaître

Sans elle, pas de téléphonie mobile ou de SMS. Du moins, jusqu'à présent. Dans un avenir proche, ce précieux petit objet pourrait être remplacé.

Au début des années 1990, la SIM avait encore le format d'une carte bancaire. «Mais elle a rapidement été remplacée par la mini-SIM», explique Henning Gajek du portail de télécommunications allemand Teltarif. Malgré son nom, la mini-SIM est aujourd'hui encore répandue. Elle mesure 2,5 sur 1,5 centimètres et est surtout utilisée dans les téléphones portables simples.

Mais il y a encore plus petit: la micro-SIM, avec ses dimensions (1,5 par 1,2 centimètres), une taille intermédiaire qui, selon Gajek, est de moins en moins utilisée, car:

«Les appareils les plus récents fonctionnent en fait tous avec une nano-SIM» Henning Gajek du portail de télécommunications allemand Teltarif. t-online

Celle-ci mesure 1,23 par 0,88 centimètres et ne se compose presque plus que de la puce. Le cadre en plastique étant, quant à lui, très fin. Les fournisseurs d'accès livrent généralement toutes les tailles de cartes sur un seul support. Il suffit de choisir le format dont on a besoin.

Eviter des tonnes de déchets plastiques

Mais les cartes SIM à insérer sont de toute façon un modèle en voie de disparition à moyen et long terme. La raison en est l'eSIM. Il s'agit d'une puce déjà intégrée dans l'appareil. Les utilisateurs ne reçoivent plus qu'un code avec lequel ils peuvent activer leur profil tarifaire. Cela devrait également faciliter le changement de contrat.

Les eSIM ne sont pas seulement utiles dans les smartphones ou les tablettes. Elles sont également utilisées, aujourd'hui, dans d'autres objets connectés comme les montre connectée ou les trackers de fitness. Avec un profil activé, il devient alors possible de passer des appels directement avec sa montre – sans smartphone appareillé.

L'alternative à l'eSIM

Actuellement, les smartphones eSIM ont encore un emplacement pour carte SIM et offrent ainsi des fonctions duales utiles — comme les téléphones avec deux emplacements pour carte SIM. La double SIM permet d'être joignable sur un téléphone avec deux numéros d'appel et d'utiliser l'un à des fins professionnelles et l'autre à des fins privées. On peut aussi acheter une carte SIM locale en vacances pour téléphoner ou surfer à moindre coût.

La double SIM permet de passer d'un fournisseur à l'autre et d'un tarif à l'autre. «Si vous avez terminé votre journée de travail à 18 heures et que vous ne souhaitez plus recevoir d'appels professionnels, il vous suffit de mettre votre numéro en veilleuse jusqu'au lendemain matin», explique Gajek.

Deux emplacements pour cartes

La plupart des smartphones compatibles double SIM ont aujourd'hui deux slots pour cartes, dont l'un est généralement un slot hybride, comme l'explique Andreas Seeger du magazine spécialisé Connect. Cela signifie que le deuxième slot peut accueillir une carte SIM ou une carte mémoire. Si l'on ne veut pas avoir à choisir à un moment donné entre l'extension de la mémoire et une deuxième carte SIM lorsque le téléphone «se remplit», il faut acheter un appareil avec suffisamment de mémoire interne, conseille Seeger.

Un autre type de SIM est appelé multi-SIM. Derrière ce terme se cache la possibilité d'utiliser un contrat sur plusieurs appareils, par exemple sur un deuxième, voire un troisième téléphone portable, ou encore sur une tablette ou une smartwatch.

Les cartes SIM supplémentaires nécessaires sont rarement incluses dans les contrats et coûtent généralement plus cher. Environ cinq euros par profil eSIM ou par carte SIM en plus, explique Henning Gajek. On est alors joignable partout avec le même numéro d'appel et on utilise les prestations du contrat sur tous les appareils.

Problèmes avec la multi-SIM

Dans le cas de la multi-SIM, il est important de procéder à des réglages corrects. «Il faut définir sur quel appareil on reçoit les SMS», explique Gajek. Celui qui, par exemple, se déplace avec le «mauvais» smartphone et qui a ensuite besoin d'une confirmation par SMS pour effectuer un virement, se retrouve face à un problème.

Un autre élément peut aussi être énervant en cas de multi-SIM: Andreas Seeger déplore que tous les opérateurs ne permettent pas de faire sonner tous les appareils lors d'un appel. En ce qui concerne les possibilités de configuration de la multi-SIM, il existe en général de grandes différences.

